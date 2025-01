Com temática feminista e anti-idadista,

Velha D

é um monólogo que trata de questões sobre o envelhecimento na mulher e as pressões sociais a que elas estão sujeitas em nossa cultura. Com mais de três anos em cartaz, a peça estará presente no Porto Verão Alegre de terça a quinta-feira, às 20h, no CHC Santa Casa (av. Independência, 75). Teatro, música e dança compõem a performance da atriz Fera Carvalho Leite, com direção de Bob Bahlis. Os ingressos estão disponíveis no site do festival, a partir de R$ 21,00. A peça celebra grande sucesso de público, realizando temporadas em diversos teatros e espaços em Porto Alegre, Caxias do Sul, Atlântida, Torres, Bom Princípio, Santa Cruz do Sul e também em São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Maranhão, totalizando mais de 110 apresentações. Para 2025, prepara uma turnê por 16 cidades do interior do RS.

O grupo artístico

Cuidado Que Mancha

celebra 30 anos de arte, ativismo e transformação social, e o lançamento de O Peixe Que Não Falava (Ed. da Autora, 2024, 16 páginas) é o primeiro passo nessa comemoração. O livro é a materialização do compromisso do grupo de transformar vidas por meio da cultura, da arte e da ação social. Com texto de Raquel Grabauska, ilustrações de Laura Castilhos e projeto gráfico de Marta Castilhos, a obra será lançada na terça, às 18h no Espaço Cuidado que Mancha (rua Damasco, 162). Primeira publicação que as três lançam juntas de forma independente, o volume tem texto de apresentação Annete Baldi e assessoria editorial de Flávia Cunha. O preço de pré-venda é R$ 30,00 para o primeiro exemplar e R$ 15,00 para o segundo, que será doado para crianças atendidas pelos projetos sociais do Cuidado que Mancha ou comunidades parceiras, levando arte e educação para todos.

A casa - real, ideal, mítica, fictícia ou interior - é o lugar que inaugura nossas sensibilidades e imaginários. Partindo de objetos banais, corriqueiros e presentes no interior das moradias, Adriane Hernandez e Bianca Knaak, professoras do Instituto de Artes da Ufrgs, tematizam o ambiente doméstico na exposição

Coisas de Dentro,

que está aberta para visitação no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) até o dia 14 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada gratuita. Em função da semelhança conceitual entre os trabalhos, as artistas reúnem parte de suas produções em uma proposta única, que explora as configurações e possibilidades de sentidos da casa. Bianca parte da apropriação e da exploração do fazer poético, enquanto Adriane reelabora suas memórias de infância em uma produção pautada pelo compartilhamento de afetos cotidianos. A curadoria é Mário Furtado Fontanive, professor do curso de Design da Ufrgs.