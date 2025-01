A partir desta terça-feira, as telas da TV Globo ganham mais ação e drama com a exibição de

Grande Sertão,

de Guel Arraes, com roteiro dele e de Jorge Furtado, em formato de minissérie. A adaptação do clássico romance literário Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, transpõe o universo da violência dos jagunços do sertão para o território das organizações criminosas de uma periferia urbana, cercada por muros gigantescos, em um tempo indeterminado. A minissérie estreia logo após BBB O Documentário - Mais que Uma Espiada, e será exibida em quatro capítulos, de terça a sexta-feira. A trama, narrada em tom épico e recheada de adrenalina, se divide em três linhas do tempo: enquanto o passado apresenta o começo da relação entre Riobaldo (Caio Blat) e Diadorim (Luisa Arraes) ainda adolescentes, o presente retrata um conflito sangrento entre a gangue de Joca Ramiro (Rodrigo Lombardi) e a polícia, comandada por Zé Bebelo (Luis Miranda), e o futuro expõe uma grave traição, além da explosão de sentimentos reprimidos entre Riobaldo e Diadorim.

O cantor e compositor

Neil Young

e sua banda, Chrome Hearts, voltou atrás e irá se apresentar no festival de música de Glastonbury após criticar o "controle corporativo" da BBC sobre o evento. Young foi uma das principais atrações de edições anteriores do festival. Young afirmou que havia ocorrido um "erro de informação", e por isso ele havia recusado o convite anterior. O músico havia criticado a emissora britânica BBC, que tem os direitos de transmissão do festival, afirmando que a emissora "queria que fizéssemos coisas de uma forma que não estávamos interessados", o que era um "desestímulo corporativo" para a participação do músico e de sua banda. Young será a principal atração do palco Pirâmide do festival, que ocorre em junho deste ano na Inglaterra. Além dele, o cantor Rod Stewart também está confirmado.

O Ato-show

#VoltaDemétrio,

manifesto pela volta do programa Cantos do Sul da Terra à TVE e à rádio FM Cultura, ocorre nesta segunda-feira, às 19h, no bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), em Porto Alegre. A atração criada, produzida e apresentada pelo músico Demétrio Xavier foi encerrada por decisão da Secretaria Estadual de Comunicação. A notícia do fim do programa levou artistas como Vitor Ramil, Renato Borghetti, Yamandú Costa, Nei Lisboa e Leandro Maia a gravarem vídeos pedindo ao governo do Estado que reveja a decisão em função da relevância do Cantos do Sul da Terra para a cultura gaúcha. A mobilização do meio artístico-cultural levou à criação do Movimento em Defesa da TVE e FM Cultura, que critica o término do Cantos do Sul da Terra e pede a preservação dos veículos de TV e rádio no formato e com os propósitos atuais. Além de apresentações musicais e artísticas, será lido e assinado um manifesto nesse sentido.