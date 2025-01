Em homenagem ao aniversário de 55 anos de

João Miguel,

no dia 1º de janeiro, o Canal Brasil traz para a sua programação filmes estrelados pelo premiado ator. A partir das 23h15min, serão exibidos sete longas-metragens - Estômago, de Marcos Jorge; Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes; O Céu de Suely, de Karim Aïnouz; Cidade Baixa, de Sérgio Machado; Bonitinha, Mas Ordinária, de Moacyr Góes; Mutum, de Sandra Kogut; e Gonzaga - De Pai Para Filho, de Breno Silveira - além de uma entrevista no programa Bipolar Show. A maratona começa com Estômago (foto), que rendeu a João Miguel o prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio de 2007. Na história, o nordestino Raimundo Nonato (João Miguel) saiu de sua terra em busca de melhores condições de vida na cidade grande. Ele é contratado para trabalhar em um bar no centro histórico de São Paulo, mas seu talento como cozinheiro chama atenção de todos.

Para receber 2025 em grande estilo, o tradicional

Show da Virada

promete mais uma edição cheia de energia e música boa na TV Globo. Nesta terça-feira, diretamente das areias de Copacabana, o público poderá acompanhar os shows de Ivete Sangalo, Anitta e o encontro de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que embalam a festa cantando seus maiores sucessos. O programa, que começa logo após Mania de Você, será comandado por Tati Machado. O Multishow começa a festa antes, às 18h, com um esquenta repleto das músicas mais vibrantes para entrar no clima da Virada com o TVZ - Faz A Sua Festa. Logo depois, o Multishow transmite ao vivo o Show da Virada, a partir das 20h. Para quem quiser acompanhar o Show da Virada pelo Globoplay, o sinal da TV Globo é aberto e gratuito, com transmissão ao vivo do espetáculo. A programação do Multishow estará disponível para os assinantes do pacote Premium.

Roadie e colaborador da banda Jota Quest,

Renato Tommaso

morreu aos 54 anos no domingo. A notícia foi divulgada nas redes sociais da banda, mas a causa da morte não foi revelada. Em nota posterior, a banda lamentou a perda do colaborador. "Estamos lidando com a profunda tristeza do falecimento de Renato Tommaso, nosso querido amigo e roadie do PJ, e não do PJ, baixista do Jota Quest, como alguns podem ter confundido. Renato foi uma pessoa incrível, um profissional exemplar e um parceiro incansável nos bastidores da música. Ele deixa um legado de amizade, dedicação e muito carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo." Renato Tommaso colaborava com o Jota Quest havia 18 anos. Ele era roadie do baixista PJ - ou seja, uma pessoa responsável pelos bastidores e pré-produção dos shows. O músico deixa a esposa e uma filha.