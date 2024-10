A Galeria Tina Zappoli (rua Cel. Paulino Teixeira, 35) apresenta a mostra coletiva

Cena Muda.

Trazendo obras figurativas com uma linguagem forte e de artistas que abordam a condição humana, a exposição terá visitação até o dia 20 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h. O título Cena Muda reforça a intenção da Galeria em reafirmar que, nas artes visuais, o trabalho do autor fala por si só. Com cerca de 80 obras, a nova coletiva exibe trabalhos de Alberto Cedrón (Buenos Aires, Argentina, 1937-2007), Maria Lídia Magliani (Pelotas/RS, 1946-Rio de Janeiro, 2012), Marinho Neto (Aracaju/SE, 1949), Itelvino Jahn (Montenegro/RS, 1958), Tere Finger (Flores da Cunha/RS, 1961), Catarina Dantas (Floresta/PE, 1985) e Gabriel Augusto (Goiânia/GO, 1991).

Dirigido por Luciana Éboli, o espetáculo

Florbela,

à margem de um poema terá novas sessões, desta vez no Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900), na próxima terça e quarta-feira, às 20h. Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 30,00. Na terça, logo após a apresentação, haverá um bate papo com Jane Tutikian, escritora e professora de literatura portuguesa, com o tema Florbela Espanca, um caso isolado na literatura portuguesa. No dia seguinte, após a peça, haverá um bate papo com Liana Timm, poeta e cenógrafa do espetáculo, com o tema Florbela Espanca, uma pioneira do fazer poético. O espetáculo teatral surge no ano em que se comemoram os 130 anos de nascimento desta poeta portuguesa, com a construção de uma dramaturgia original que permeia poesias, contos, cartas e textos do diário da escritora.

Autor de algumas das maiores óperas já escritas, como La Bohème, Madame Butterfly e Tosca,

Giacomo Puccini

(1858-1924) também foi um compositor de canções para voz e piano. Uma leva inédita dessas obras acaba de ser lançada na Itália, em homenagem aos 100 anos de morte do compositor, e agora poderá ser ouvida em Porto Alegre pela primeira vez. Na terça-feira, às 19h, os participantes do Ópera Estúdio apresentam Experimentos Poéticos, espetáculo cênico-musical baseado nas canções de câmara de Puccini, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n). A entrada é franca e por ordem de chegada. No espetáculo, os 17 participantes do Ópera Estúdio se revezarão no teatro para interpretar 16 canções do período romântico escritas por Puccini. Embora pouco conhecidas, algumas delas deram origem a grandes sucessos do italiano, como a ária O Mio Bambino Caro. Como o nome indica, o espetáculo Experimentos Poéticos não envolve apenas canto, mas uma encenação inovadora, que também contará com figurinos, projeções e cenário.