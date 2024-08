Nesta terça-feira, às 19h30min, o Auditório Barbosa Lessa no Espaço Força e Luz (rua dos Andradas, 1.223) recebe o show

Love is a Laserquest

- Músicas para Remendar Coração. O projeto musical inédito conta com a cantora e atriz Bruna Paulin interpretando canções de amor e desamor. Os ingressos, já disponíveis para compra na plataforma Sympla, custam entre R$ 15,00 e R$ 50,00. No repertório, versões de músicas de Caetano Veloso, Angela Rorô, Djavan, Rita Lee, Gilberto Gil, Paul McCartney, Arctic Monkeys e Amy Winehouse. Bruna vem acompanhada de uma banda formada por Augusto Stern (guitarra), Claudio Mattos (bateria), Edu Meirelles (baixo), Guilherme Fialho (guitarra) e Luciano Leães (teclados). O projeto conta com apoio do Espaço Força e Luz, através do Projeto Emergencial Espaço Força e Luz.

Nesta terça-feira, 19h, a Biblioteca do Goethe-Institut Porto Alegre (rua 24 de Outubro, 112) servirá de palco para o lançamento de um livro com traduções inéditas de contos da escritora

Johanna Schopenhauer,

importante escritora alemã do século XIX, contemporânea de Goethe e pouco conhecida no Brasil. Johanna Schopenhauer: contos (Editora Bestiário, 2024), é organizado por Gerson Roberto Neumann e tem traduções de Gianlucca Ribeiro, Amanda Timmen Mello e Roger Gregory Silveira. No âmbito do lançamento acontece também um bate-papo com Amanda Timmen Mello, com a doutoranda Daniele Scalia e a professora da Ufrgs Cinara Ferreira sobre Johanna e questões envolvendo a autoria feminina. A mediação será realizada pela Diretora da Biblioteca, Bibiana Nilsson. A entrada é franca.

O auditório da Igreja Pia Chaves Barcellos (rua Dona Leonor, 360) recebe na próxima quarta-feira, às 19h30min, a

Companhia de Ópera

do Rio Grande do Sul

(CORS) e a Casa da Música com seu Recital para Laura de Souza, com Liederabend, palavra alemã que designa uma noite de lied (apenas canção). Os ingressos custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos no local, via Pix ou dinheiro. Cofundadora da CORS e professora da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e da Casa da Música, Laura de Souza (foto) morreu no dia 30 de julho de 2022, aos 64 anos, em razão de um câncer. No repertório da homenagem, composições de Clara e Robert Schumann, Franz Schuber e Richard Strauss, interpretados por Andiara Mumbach, Angela Diel, Clístenes Hafner, Eiko Senda e Roberto Moreira, que serão acompanhados pelos pianistas Fernando Rauber e Yuri Miorelli.