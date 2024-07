Fundador da banda Golpe de Estado, uma das pioneiras do hard rock e heavy metal no Brasil, o baixista

Nelson Brito

morreu na sexta-feira, um dia após completar 64 anos. O músico paulistano vinha enfrentando um tumor no intestino, diagnosticado em junho deste ano. "Acreditamos que sua consciência seguirá viva, muito além do que nossas mentes sejam capazes de compreender. Nesse momento difícil focalizaremos nossas preces para que nosso amigo faça uma boa viagem de volta pra casa", disse o grupo, em comunicado. A Golpe de Estado ganhou projeção nacional nos anos 1980, a partir de uma sonoridade pesada, de arranjos cuidadosos e com letras em português. A formação clássica tinha, além de Nelson Brito, os músicos Catalau (voz), Hélcio Aguirra (guitarra, falecido em 2014) e Paulo Zinner (bateria). Discos como Golpe de Estado (1986), Forçando a Barra (1988) e Nem Polícia Nem Bandido (1989) são referências para o rock pesado feito no Brasil. O conjunto, que tinha Brito como único integrante original, seguia na ativa, e seu trabalho mais recente, Caosmópolis, saiu em 2022.

Morreu neste sábado, aos 53 anos, a atriz

Shannen Doherty,

conhecida pela personagem Brenda Walsh do seriado Beverly Hills 90210, que no Brasil se chamava Barrados no Baile. Ela tratava um câncer de mama, diagnosticado há nove anos, em estágio avançado. A atriz havia revelado o diagnóstico em 2015, quando fez uma mastectomia, quimioterapia e radioterapia. A doença entrou em remissão em 2017, mas voltou dois anos depois. Em junho do ano passado, a atriz contou que a doença havia se espalhado para o cérebro e, em novembro, disse que o câncer se espalhou para os ossos. Em abril, Shannen havia revelado que estava vendendo seus bens materiais após o avanço da doença. Além de seu icônico papel em Barrados no Baile, Shannen também interpretou Prudence Halliwell em Charmed: Jovens Bruxas, de 1998.

Morreu na manhã de domingo o jornalista, escritor, compositor e político

Sérgio Cabral Santos,

pai do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, aos 87 anos. O político fez o anúncio em seu perfil do Instagram e afirmou que o pai morreu no hospital, depois de passar três meses internado em uma UTI. Nascido em 1937 na zona norte do Rio, no bairro de Cascadura, Cabral foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, e escreveu biografias de artistas como Pixinguinha, Nara Leão, Ary Barroso e Tom Jobim. Na década de 1960, cobriu os desfiles de escolas de samba, tornando-se depois jurado e comentarista das apresentações. Desses trabalhos resultou um dos seus livros mais importantes, As Escolas de Samba do Rio de Janeiro (1974).