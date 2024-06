O Saguão da Biblioteca Central da Pucrs (avenida Ipiranga, 6681 - Prédio 16) recebe a exposição

Corredor do Samba de Porto Alegre:

o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. A mostra fica em exibição até o dia 29 de julho, de segunda a sexta-feira, das 7h35min às 22h35min, e aos sábados, das 9h às 14h40min. A entrada é gratuita. Colocando em destaque as narrativas e vivências negras de Porto Alegre, a exposição traz uma reflexão a respeito do Arroio Dilúvio e a sua relação com o samba negro da cidade, resgatando as experiências de comunidades que possuem relações históricas com as águas. A curadoria e expografia da exposição é de Sátira Machado, professora e pesquisadora de Culturas Afro-Gaúchas, em parceria com Michel Couto, diretor de arte e idealizador do Hub Formô e a carnavalesca Helena Fernandes. A realização é do Instituto de Cultura da Pucrs.

Com o foco em apoiar trabalhadores da cultura afetados pelo recente desastre climático no Rio Grande do Sul, o governo do Estado anunciou o

Festival Movimenta Cena Sul.

A iniciativa ocorre de 19 a 27 de julho, com desdobramentos de ações descentralizadas que ocorrerão até dezembro de 2024. A programação contempla 15 apresentações no Theatro São Pedro e Multipalco, quatro oficinas virtuais e 30 intervenções artísticas em municípios do Estado, com programação integralmente gratuita. As inscrições estão abertas, com formulários disponíveis no site do Theatro São Pedro. Dividido em duas etapas, o festival selecionará, na primeira fase, 15 espetáculos de teatro, dança e circo que receberão de R$ 10 mil a R$ 15,3 mil por apresentação. Além disso, o evento também contempla um eixo formativo com quatro oficinas virtuais abordando as temáticas de dramaturgia, produção, técnicas de palco e decolonialidade. A segunda etapa ocorrerá entre 16 de agosto e 1 de dezembro, contemplando 30 propostas de intervenções artísticas.

Fundador do Grupo Habitasul, o empresário

Péricles de Freitas Druck

morreu neste domingo em Porto Alegre. Ele tratava um câncer no pâncreas e estava internado no Hospital Moinhos de Vento. No Instagram, o Grupo Habitasul lamentou o falecimento do fundador. "O legado de Péricles Freitas Druck transcende o âmbito do Grupo Habitasul e continuará servindo de inspiração para nós e para todos que empreendem no Brasil". A prefeitura de Florianópolis declarou luto de três dias. Druck era conhecido por ter fundado o Grupo Habitasul, em 1967, em Porto Alegre. Entre seus negócios imobiliários de maior sucesso está o loteamento de Jurerê Internacional, em Florianópolis, inaugurado em 1980 e referência nacional em bairros planejados de alto padrão. A empresa também esteve à frente do Complexo Hoteleiro Laje de Pedra, localizado em Canela, no Rio Grande do Sul, considerado um ícone da hotelaria nacional. O velório de Druck está marcado para as 8h desta segunda-feira, no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. A cerimônia de despedida deve ocorrer às 16h, na mesma data.