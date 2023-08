Colombo volta à cidade do interior gaúcho onde fechou loja há 12 anos

maior rede de eletromóveis do Sul do Brasil está de volta a uma cidade do interior gaúcho onde fechou loja há 12 anos, em meados de 2011. A Colombo, com sede em Farroupilha, na Serra, abre neste sábado (12) uma nova unidade e, desta vez, em Serafina Corrêa, no Vale do Taquari, voltando à localidade. A está de volta a uma cidade do interior gaúcho onde fechou loja há 12 anos, em meados de 2011. A, abre neste sábado (12) uma nova unidade e, desta vez, em Serafina Corrêa, no Vale do Taquari, voltando à localidade. A rede inaugurou até julho mais de 20 novas filiais

A antiga loja funcionou entre 1977 e maio de 2011, segundo registro do CNPJ, na avenida Miguel Soccol, no Centro da cidade. No retorno ao varejo de Serafina, com quase 17 mil habitantes pelo Censo de 2022, a bandeira da Serra se posicionou em outro endereço, na rua Ipiranga, 2019, em uma equina com grande visibilidade e onde funcionava até bem pouco tempo atrás uma filial da concorrente Lojas Becker, que se mudou para outro endereço.

"Em poucos dias, desocuparam (lojas Becker) o prédio e reformaram e a Colombo começou a se instalar, depois de ter saido há 12 anos de Serafina. Grande investimento! O varejo físico respira no interior", valoriza Lucio Trombeta Santin, que atua na distribuidora de autopeças da família, a Toli Distribuidora, e avisou a coluna Minuto Varejo de que a marca gaúcha estava de volta à cidade.

Rede finaliza fachada da loja no novo endereço em esquina da rua Ipiranga. Foto: Lucio Trombeta Santin/Dvulgação

A coluna buscou mais detalhes com a rede. A loja tem 600 metros quadrados e gerou oito empregos diretos. A abertura faz parte de safra de novas unidades da Colombo.

Na expansão, um dos movimentos da Colombo foi entrar em um novo mercado, o do Mato Grosso do Sul, onde já foram inauguradas duas unidades na porção Centro Oeste do estado.

Entre as 24 lojas abertas até fim de julho, estão a de Imbé, no Litoral Norte gaúcho, última que a coluna registrou a inauguração. Com uma média de 10 vagas de emprego por unidade, a rede soma cerca de 240 postos. A empresa não revela o investimento na ampliação da atuação.

Das mais de duas dezenas de novos pontos, 11 estão no Rio Grande do Sul, a maior parte da expansão recente, informa a rede. Outras sete abriram no Paraná e quatro em Santa Catarina. Com o reforço na frente física, a marca chega a 302 unidades. Em 2019, antes da pandemia, a Colombo somava 250 filiais.

No Mato Grosso do Sul, a bandeira chegou às cidades de Mundo Novo e Eldorado. No Estado, as localidades que passaram a ter pontos da rede são Sinimbu, Arvorezinha, Feliz, São Jerônimo, Cerro Largo, Barros Cassal, Arroio do Meio, Bom Princípio, Antônio Prado e Roca Sales, além de Imbé.

Em 2022, a marca registrou 33 novos pontos. A varejista não comenta sobre o total de novas lojas que poderá abrir este ano até dezembro.

Porto Alegre, a rede, fundada por Adelino Colombo, ícone do varejo gaúcho que faleceu em outubro de 2021 , fechou duas unidades no primeiro semestre, todas no Centro Histórico. Uma de eletromóveis e outra de produtos de crédito. Permanceram duas filiais de venda de produtos. Em, a rede,, fechou duas unidades no primeiro semestre, todas no Centro Histórico. Uma de eletromóveis e outra de produtos de crédito. Permanceram duas filiais de venda de produtos.

A rede disse que as desativações fazem parte de movimentos do varejo. O total de pontos fechados em 2023 não foi informado. A exemplo da bandeira da Serra, outras redes regionais e nacionais reduziram a presença na região central da Capital.