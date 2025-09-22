Defesa Civil alerta para elevação do rio Caí

A Defesa Civil do Estado emitiu, nesta segunda-feira (22), um alerta para elevação do nível do rio Caí. O comunicado reforça o risco alto para as regiões de São Sebastião do Caí e Montenegro. A situação ocorre devido aos fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde o início do fim de semana.
O alerta é válido até 7h30min do dia 23 de setembro. O cenário exige que a população local esteja preparada para eventuais emergências. A Defesa Civil recomenda evitar áreas inundáveis e buscar abrigo seguro, se necessário. Em casos de emergência, os números 190 e 193 estão disponíveis para contato imediato.