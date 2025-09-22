Semana começa com clima instável no RS

Após um fim de semana marcado por chuvas no Estado, a semana inicia com tempo instável no RS, com chuva e sol ao longo do dia. Conforme informações da MetSul Meteorologia, a segunda-feira - que marca o início da primavera - terá predomínio de nuvens em todas as regiões e ainda com previsão de chuva no período da manhã entre o Centro, Grande Porto Alegre, Norte, Serra e Litoral Norte.

No entanto, no decorrer do dia, um novo ar seco avança a partir da fronteira com o Uruguai, fazendo com que o sol apareça gradativamente em todas as regiões. Na Capital, a segunda começa com muitas nuvens e ainda com previsão de chuva pela manhã e início da tarde. Ao longo da tarde, o sol vai aparecendo com a chegada de um ar seco. As temperaturas caem à noite, sendo a mínima da segunda-feira 13ºC e a máxima 19ºC.