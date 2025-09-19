Primavera inicia na próxima segunda-feira e pode ter a presença do La Niña

A chegada oficial da primavera na próxima segunda (22) às 15h19, vem com frente fria na região Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre sábado (20) e quarta-feira (24), intensa onda de frio avança pelo Rio Grande do Sul, com uma massa de ar frio e seco em seguida, causando a diminuição das temperaturas e instabilidade. Temporais no final de semana poderão ser fortes, com descargas elétricas e rajadas de vento.

Segundo o prognóstico climático de primavera da Inmet, o aumento gradual da chuva é comum em boa parte do País, com o início do plantio das principais culturas de verão. Também, na Região Sul podem ocorrer episódios de Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), com ocorrência de chuvas fortes, rajadas de vento, descargas atmosféricas e eventual granizo.

A previsão indica condições para chuvas próximas à média histórica, com volumes acima dos 300 mm. As temperaturas previstas podem ficar acima da média para a época, principalmente no centro-oeste do Estado.

No entanto, de acordo com o prognóstico, é possível que o fenômeno La Niña (que provoca um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial), influencie a estação, tornando as chuvas mais irregulares.

As projeções do APEC Climate Center (APCC) indicam 65% de probabilidade de transição da fase de neutralidade para a fase fria (La Niña) no trimestre outubro-novembro-dezembro de 2025. Especialistas do Inmet e do Simagro-RS acreditam que em caso de desenvolvimento do La Niña, o fenômeno deve ser pouco intenso e de curta duração. Assim, a expectativa é de uma leve redução das chuvas na primavera.