Colombo aluga área desocupada pelo Carrefour (BIG) no maior parque logístico do RS

A coluna Minuto Varejo apurou que os 30 mil metros quadrados ociosos no 3SB Parque Logístico, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), desocupada pelo Carrefour, onde tinha CD do ex-grupo BIG agora do grupo francês, já tem sucessor.

A Colombo, com sede em Farroupilha, na Serra, assinou no começo de junho o contrato de locação com os proprietários do complexo, com mais de 170 mil metros quadrados. No mesmo parque, fica o CD da Amazon. A operação logística do 3SB, às margens da BR-386, tem espaço para ampliação e para alcançar 200 mil metros quadrados.

O parque tem ainda as operações da Comercial Zaffari, de seu braço de atacarejo Stok Center, Rodasul, AmPm Ipiranga, DHL, J&T Express, PepsiC, Superfrio e Viveo

O Carrefour comprou as bandeiras e ativos do ex-BIG em 2021. A maior varejista brasileira decidiu sair do CD, pois já tem as estruturas de distribuição das demais bandeiras, como Carrefour e Atacadão. No primeiro semestre deste ano, está sendo finalizada a migração das lojas do ex-BIG para o hipermercado Carrefour e Maxxi Atacado para Atacadão.