Carrefour desocupa CD do ex-BIG e muda mais um Maxxi para Atacadão

O grupo Carrefour segue com as ações que revisam tamanho e fisionomia das operações do antigo grupo BIG e suas bandeiras. A aquisição foi em 2021. As mudanças mais recentes envolvem um dos centros de distribuição e mudança de bandeira em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Área que o BIG ocupava no parque 3SB, em Nova Santa Rita, foi devolvida aos empreendedores, confirma Cristiano Caetano, CEO do grupo Dallasanta, que é um dos proprietários do ativo.

"Entregaram e já estamos locando", avisa Caetano.

No mesmo parque, fica a operação gigante da Amazon. Recentemente, a Viveo, controlado pela DNA Capital e com diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, se instalou no local.

A entrega do espaço segue a lógica de concentrar capacidade logística existente nas estruturas do braço original, com Carrefour e Atacadão.

Dentro da mesma lógica de revisão de operações do antigo BIG, o grupo francês, maior varejista brasileira, segue na transformação de lojas das bandeiras compradas.

Mais uma unidade que está passando por transformação é o Maxxi Atacado de Novo Hamburgo. A unidade, que é um atacado voltado ao consumidor final à moda antiga, pré-atacarejos, vai virar Atacadão. O Carrefour diz que em breve a loja será inaugurada.

O hipermercado BIG que tem na cidade deve ser convertido em Atacadão, hipermercado Carrefour ou Sam's Club, diz o grupo. A coluna Minuto Varejo já havia noticiado, com base em informações do call center da companhia, que a loja vai ser um Carrefour.

"As informações sobre para qual bandeira a loja será convertida, bem como sobre a data de inauguração da nova loja, serão comunicadas próximo da data", diz, em nota, a varejista. Já a bandeira Nacional que existe em Novo Hamburgo "será mantida no processo de integração e continua funcionando normalmente", completa a nota.

Em agosto do ano passado, o Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) determinou que o Carrefour teria de vender unidades do BG devido à concentração de mercado. No Estado, quatro lojas - uma Nacional e três Maxxi Atacado foram arrematados pelo grupo gaúcho Asun.

Duas delas viraram a bandeira do atacarejo Leve Mais, em Gravataí e Santa Maria, uma passou a ser Asun Supermercados (onde era Nacional, também em Gravataí, e a quarta que era Maxxi Atacado, em Viamão, aguarda liberação do imóvel para virar Leve Mais