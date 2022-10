Distribuidora de produtos médicos confirma instalação em Nova Santa Rita

Nova Santa Rita foi o município escolhido para receber um novo centro de distribuição da Viveo, uma das maiores fabricantes de produtos médicos e operador logístico hospitalar do País. A empresa não divulga quanto será aportado neste empreendimento, que deve entrar em operação no segundo trimestre de 2023, nas instalações do 3SB Parque Logístico, para atender a todo o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina.

“O potencial logístico da cidade foi fundamental para a escolha, o fácil acesso à Capital e a conexão com as principais rodovias tornou Nova Santa Rita uma cidade estratégica para promover a expansão do Centro de Distribuição da Viveo, no Rio Grande do Sul”, disse o porta-voz da empresa, Villeon Jacinto, que nesta semana visitou a prefeitura de Nova Santa Rita para confirmar o investimento.

Este será, de acordo com a gerente de relações com investidores, Luciana Fonseca, um dos maiores centros operadores da Viveo no Brasil, com 7.220 metros quadrados. A perspectiva é de gerar 70 empregos diretos. A logística na operação de materiais médicos e hospitalares é a prioridade da Viveo, que produz, por exemplo, a linha de produtos Cremer, e, no Rio Grande do Sul, tem o Hospital Moinhos de Vento como um dos seus clientes. Esta relação teria também pesado para a escolha da Viveo, que mantém operações em todas as regiões do Brasil, com frota própria e 6 mil funcionários.

“Estamos muito felizes com a chegada da Viveo, que vai gerar emprego, renda e trará ainda mais olhares para nosso município. Chegaram até nós por sermos um ponto estratégico para o transporte de mercadorias. Temos aqui quatro modais logísticos, o rodoviário, hidroviário, com a presença de três rios nos limites da cidade, ferroviário e aeroportuário, já que estamos a 15 minutos do aeroporto", comemora o prefeito Rodrigo Battistella.