Videocast: IA vira tema sexy para varejistas

O varejo foi seduzido pela inteligência artificial (IA), que virou o tema sexy do setor. A tecnologia está acelerando mudanças que vão tornar os negócios mais eficientes. O episódio 26 do videocast do Minuto Varejo mergulha no buzz com os convidados Caio Camargo, do Varejocast, Fabiano Zortéa, do SebraeRS, e Victoria Luz, autora de ÏA - Além do hype. Outros temas desafiam lojistas. Zortéa (esq. na foto) avisa: "Tem de ouvir mais quem está no contato com o consumidor: o vendedor". Camargo reforça: "Falam em varejo 2.0, 3.0 e 4.0. Na rua, a gente não encontra o 0.5". Victoria previne: "Executar o básico é muito complicado em um mundo em que as expectativas dos clientes são cada vez maiores". A IA pode dar uma mãozinha.