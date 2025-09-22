Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 00:50

Videocast: IA vira tema sexy para varejistas

Zortéa, Victoria e Camargo listaram no bate-papo os desafios no balcão dos varejistas

Zortéa, Victoria e Camargo listaram no bate-papo os desafios no balcão dos varejistas

/i5 FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O varejo foi seduzido pela inteligência artificial (IA), que virou o tema sexy do setor. A tecnologia está acelerando mudanças que vão tornar os negócios mais eficientes. O episódio 26 do videocast do Minuto Varejo mergulha no buzz com os convidados Caio Camargo, do Varejocast, Fabiano Zortéa, do SebraeRS, e Victoria Luz, autora de ÏA - Além do hype. Outros temas desafiam lojistas. Zortéa (esq. na foto) avisa: "Tem de ouvir mais quem está no contato com o consumidor: o vendedor". Camargo reforça: "Falam em varejo 2.0, 3.0 e 4.0. Na rua, a gente não encontra o 0.5". Victoria previne: "Executar o básico é muito complicado em um mundo em que as expectativas dos clientes são cada vez maiores". A IA pode dar uma mãozinha.
O varejo foi seduzido pela inteligência artificial (IA), que virou o tema sexy do setor. A tecnologia está acelerando mudanças que vão tornar os negócios mais eficientes. O episódio 26 do videocast do Minuto Varejo mergulha no buzz com os convidados Caio Camargo, do Varejocast, Fabiano Zortéa, do SebraeRS, e Victoria Luz, autora de ÏA - Além do hype. Outros temas desafiam lojistas. Zortéa (esq. na foto) avisa: "Tem de ouvir mais quem está no contato com o consumidor: o vendedor". Camargo reforça: "Falam em varejo 2.0, 3.0 e 4.0. Na rua, a gente não encontra o 0.5". Victoria previne: "Executar o básico é muito complicado em um mundo em que as expectativas dos clientes são cada vez maiores". A IA pode dar uma mãozinha.

Notícias relacionadas