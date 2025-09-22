Inscrições para vestibular da Ufrgs seguem até esta segunda-feira

As inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) 2026 se encerram nesta segunda-feira (22), às 23h59min. Os interessados em concorrer a uma das 4.058 vagas em 98 cursos de graduação devem preencher o formulário disponível no site do concurso, em vestibular.ufrgs.br.

LEIA TAMBÉM: Baixa no interesse dos jovens pelas Engenharias preocupa especialistas

No momento da inscrição, será necessário preencher um questionário. As provas serão aplicadas nos dias 29 (sábado) e 30 (domingo) de novembro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.



Ao se inscrever, o candidato deverá conferir todas as informações preenchidas no formulário de inscrição (ex.: curso, língua estrangeira, sistema de ingresso e cidade de realização das provas) e realizar o pagamento do boleto de inscrição, que pode ser quitado até o dia 23 de setembro. Pagamento efetuado após a data de vencimento ou pagamentos agendados e não efetivados não serão processados pela universidade, mesmo em caso de feriados, implicando o cancelamento da inscrição.

A taxa de inscrição no vestibular é de R$ 180,00. Candidatos contemplados com a isenção da taxa devem fazer a inscrição normalmente. Para isso, o sistema indicará automaticamente o benefício, quando for informado o CPF, no momento da inscrição.