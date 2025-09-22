Mesmo com IA, Excel segue peça-chave para empresas, diz Klinsmann

O brasileiro melhor ranqueado no Campeonato Mundial de Microsoft Excel em 2023 e 2024, o gaúcho Klinsmann Langhanz, acredita que, mesmo com a Inteligência Artificial, o Excel seguirá sendo uma ferramenta fundamental para o dia a dia das empresas.

“Todas as ferramentas terão IA integrada ou conectável, e o Excel continuará essencial no cotidiano das empresas. A Inteligência Artificial é útil quando os processos e dados das empresas já estão bem estruturados. Sem base consolidada, a tecnologia não consegue entregar valor real”, alerta.

Ele é o único brasileiro integrante do time internacional de criação de desafios do Campeonato Mundial. Na sua primeira participação em Las Vegas, em 2023, ele foi como competidor e voltou como organizador do Campeonato Brasileiro de Excel, que teve a sua primeira edição em 2024.

A iniciativa conta com rodadas mensais, de janeiro a julho, uma classificatória aberta em agosto e eliminatórias a partir dos classificados do ano. As finais aconteceram esse final de semana, em São Paulo. Os campeões foram Washington Demicheli (Minas Gerais), em primeiro lugar, seguido de Gabriel Sotero (Rio de Janeiro) e Thomas Marcelo e Silva (Goiás). Eles, que viajam junto com Langhanz, representarão o Brasil em Las Vegas.

“O Brasil tem uma população imensa, com muitos talentos que precisam apenas de oportunidade. O campeonato é uma forma divertida e educativa de descobrir essas pessoas”, afirma.

O torneio nacional é um dos maiores do gênero e busca revelar talentos, oferecer treinamento e transformar a competição em uma ferramenta de educação. Neste ano, acontece em um momento simbólico: o Excel completa 40 anos em 2025, e chega a esta marca em meio a transformações impulsionadas pela IA.

Segundo Klinsmann, a integração de IA às rotinas de dados ainda depende de processos bem estruturados dentro das empresas. “A inteligência artificial não corrige operações desorganizadas. Ela só mostra valor quando há dados e processos consolidados. Nesse caso, sim, pode acelerar e otimizar o trabalho”, explica.

Ele cita um desafio especial promovido pelo Campeonato Brasileiro, que reuniu competidores internacionais e o CEO do Mundial como coanfitrião. Nessa prova, os participantes foram convidados a resolver problemas no Excel utilizando inteligência artificial.

O resultado surpreendeu: o melhor desempenho foi justamente de quem abandonou a IA no meio do desafio e resolveu os cálculos manualmente. “A IA veio para ficar, mas o raciocínio humano ainda é insubstituível em determinadas situações”, ressalta.