Jorge Audy encerra ciclo no board internacional da IASP após seis anos

O superintendente de Inovação e Desenvolvimento do Tecnopuc e da Pucrs, Jorge Audy, encerrou o seu segundo mandato no International Board da IASP – Associação Internacional dos Parques Científicos e Áreas de Inovação. Foram seis anos de dedicação à principal entidade internacional do setor e, neste segundo período, ele atuou como diretor Tesoureiro na gestão da Lena Miranda, da Suécia.

O anúncio ocorreu em Beijing, na China, na semana passada, durante a 42ª Conferência Mundial da IASP sobre Parques Científicos e Áreas de Inovação.

Audy agradeceu o apoio que recebeu dos colegas, especialmente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e da Divisão Latam da IASP. Ele é um dos nomes mais respeitados pela articulação e atuação no ecossistema de inovação gaúcho, nacional e internacional.

“Sempre me senti, nestas funções, representando nosso país e o continente latino-americano. Tentei cumprir com o máximo de empenho e presença estas representações. O que me deixou mais feliz é que, após muitos anos com resultado anual negativo, este ano entregamos a IASP com um resultado positivo de mais 45 mil euros”, destacou.