Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 13:31

Jorge Audy encerra ciclo no board internacional da IASP após seis anos

Atual diretor Tesoureiro, ele entrega entidade com resultado positivo

Atual diretor Tesoureiro, ele entrega entidade com resultado positivo

IASP/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
O superintendente de Inovação e Desenvolvimento do Tecnopuc e da Pucrs, Jorge Audy, encerrou o seu segundo mandato no International Board da IASP – Associação Internacional dos Parques Científicos e Áreas de Inovação. Foram seis anos de dedicação à principal entidade internacional do setor e, neste segundo período, ele atuou como diretor Tesoureiro na gestão da Lena Miranda, da Suécia.
O superintendente de Inovação e Desenvolvimento do Tecnopuc e da Pucrs, Jorge Audy, encerrou o seu segundo mandato no International Board da IASP – Associação Internacional dos Parques Científicos e Áreas de Inovação. Foram seis anos de dedicação à principal entidade internacional do setor e, neste segundo período, ele atuou como diretor Tesoureiro na gestão da Lena Miranda, da Suécia.
O anúncio ocorreu em Beijing, na China, na semana passada, durante a 42ª Conferência Mundial da IASP sobre Parques Científicos e Áreas de Inovação.
Audy agradeceu o apoio que recebeu dos colegas, especialmente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e da Divisão Latam da IASP. Ele é um dos nomes mais respeitados pela articulação e atuação no ecossistema de inovação gaúcho, nacional e internacional.
Sempre me senti, nestas funções, representando nosso país e o continente latino-americano. Tentei cumprir com o máximo de empenho e presença estas representações. O que me deixou mais feliz é que, após muitos anos com resultado anual negativo, este ano entregamos a IASP com um resultado positivo de mais 45 mil euros”, destacou.
 

Notícias relacionadas