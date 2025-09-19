Tecnopuc é reconhecido como melhor ecossistema de inovação global

O Tecnopuc foi eleito o “melhor ecossistema de inovação e empreendedorismo global” no prêmio Triple E Awards 2025, um reconhecimento global que destaca os esforços em prol do empreendedorismo e do engajamento em pautas ESG nas universidades. A cerimônia aconteceu em Praga, capital da República Checa.

A PUCRS foi reconhecida em outras duas categorias. O assessor da Superintendência de Inovação e professor da Escola Politécnica da PUCRS, Rafael Chanin, foi eleito o segundo Educador de Empreendedorismo do Ano.

Ele é uma das lideranças do Tecnopuc na Apple Developer Academy e no programa Tic em Trilhas – projeto nacional de desenvolvimento de talentos em tecnologia e design, disponibilizado de forma on-line e gratuita.

“É muito gratificante receber esse prêmio. Eu entendo que ele acaba sendo um prêmio pessoal, mas, na verdade, é o resultado de um apoio coletivo que a gente tem em todas as esferas da PUCRS e que fez com que a gente conseguisse alcançar os resultados que atingimos. Fico muito feliz por estar representando a universidade nessa premiação”, disse Rafael.

Já a pesquisadora e empreendedora Erlane Alves dos Santos ficou em quarto lugar na categoria Acadêmica Engajada do Ano. Ela ainda foi a vencedora na categoria People Choice Awards, em que o público, por meio de voto e engajamento nas redes sociais, escolhe entre todos os candidatos do prêmio.

Ela é CEO e cofundadora da deeptech Gendrify ID, plataforma unificadora de apoio à comunidade LGBTQIAP+, liderando uma equipe de 10 pessoas no Tecnopuc. Sua trajetória na universidade começou no mestrado em Ciências Criminais, o único do Brasil.

“Desde cedo eu apostei na educação como um instrumento de transformação da minha vida. Então, poder receber um reconhecimento de que, além de transformar a minha vida, eu estou conseguindo também impactar a sociedade positivamente através desse conhecimento é de fato uma mega validação de que eu estou no caminho certo, de que vale a pena seguir em frente”, afirma Lane.

A diretora do Tecnopuc, Flávia Fiorin, comenta que o reconhecimento reflete o esforço da universidade em fazer da inovação um propósito que permeia todas as iniciativas de formação acadêmica, da graduação à pós-graduação. Além disso, ela destaca que o prêmio evidencia o ecossistema da PUCRS como uma referência internacional e como exemplo de um ambiente que favorece a experimentação e apoia talentos.

“É uma chancela de que a gente está com um olhar global bastante apurado, porque estamos entre grandes universidades, entre grandes ecossistemas de inovação e com um olhar do qual não abrimos mão: o de beber dessas fontes tão diversas e refletir sobre como transpor isso para a nossa realidade. Para nós, é tão importante ser reconhecido internacionalmente quanto impactar localmente”, afirma Flávia.

O Triple E Awards é o primeiro prêmio a focar especificamente em diferentes dimensões da terceira missão das universidades, que é a transferência ativa de conhecimento, tecnologia e inovação para a sociedade, para além do ensino e da pesquisa tradicionais.

Em 2023, o Tecnopuc já esteve entre os melhores do mundo, sendo reconhecido como um dos melhores Ecossistemas de Inovação e vencedor do People’s Choice Award.

O prêmio é organizado pelo Conselho de Credenciamento para Universidades Empreendedoras e Engajadas (ACEEU, na sigla em inglês), com sede na Alemanha, composto por especialistas de renome mundial. É o único órgão de garantia da qualidade com atuação global, focado no reconhecimento do engajamento (geração de impacto social e ambiental) e do empreendedorismo no Ensino Superior.