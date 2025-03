Tecnopuc inaugura novos espaços e celebra visão além fronteiras

Respeito ao passado, continuidade e olhar para o futuro. Tendo essa visão como mantra, foram inaugurados, na terça-feira (26), os novos espaços do Portal Tecnopuc, o prédio símbolo do parque científico e tecnológico da Pucrs.



É um marco do avanço da estratégia Anywhere, em que as fronteiras físicas são superadas a partir de uma infraestrutura projetada para proporcionar experiências fígitais, conectando pessoas e projetos em qualquer lugar do mundo.



"O Tecnopuc Anywhere tangibiliza evolução do Tecnopuc nesses 20 anos. Fazer o transbordamento do conhecimento acadêmico e de todo potencial da universidade mostra que estamos muito bem alinhados. E, quando falamos em ambientes hiperconectados e fígitais, estamos endereçando algo que o mercado está vivendo. Mais do que um ponto de chegada, o Anywhere é um movimento contínuo de transformação", destaca a gestora de operações e empreendedorismo do Tecnopuc, Flavia Fiorin.



A inauguração dos novos espaços, explica, é a materialização tangível dessa estratégia, mas a expansão vai além do físico. "É muito além de um metro quadrado, é o transbordamento do que é a nossa identidade e a nossa proposta de fazermos negócios onde eles acontecem e também de trazer esses lugares para onde estamos", analisa.



Entre os novos espaços está a Sala Multiverso, que permite uma experiência imersiva na história e nos impactos provocados pelo Tecnopuc ao longo de duas décadas, e poderá ser utilizada para a exibição de outros conteúdos 360º.



As novidades incluem ainda novos ambientes para reuniões e eventos - como a Arena CMPC, a Pitch Stage - com foco em interações físicas e virtuais; e cabines com isolamento acústico para a gravação de podcasts ou participação em chamadas de vídeo.



"Vivemos um momento de grandes transformações no mundo, em todas as dimensões. A inovação é fundamental para o desenvolvimento das nações e os ecossistemas precisam estar constantemente evoluindo. Estamos nos transformando para nos mantermos atuais diante de um mundo que gira em velocidade exponencial", analisa Jorge Audy, superintendente de inovação e desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc.



Para ele, é importante que esse movimento seja feito alicerçado no respeito do que foi feito no passado. "Precisamos olhar para o futuro com esperança, respeitando aqueles que estiveram aqui antes de nós. Esse talvez seja o maior segredo da felicidade, nas nossas vidas pessoais e, também, na história do nosso Parque Científico e Tecnológico", reforçou.



Audy aproveitou para agradecer à Finep, agência de fomento à inovação vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que investiu no Tecnopuc em todas as suas etapas, e às empresas que apoiam os novos espaços: HPE, Apple, Fullbright e CMPC. Ele também destacou a importância dos quatro reitores que passaram pela universidade nos últimos anos para a história do parque: Ir. Norberto Rauch, Ir. Joaquim Clotet, Ir. Evilázio Teixeira e o atual reitor Ir. Manuir Mentges.



A cerimônia reuniu nomes nacionais e internacionais do ecossistema de inovação e também foi marcada pela oficialização de parcerias com instituições nacionais e internacionais de ciência, tecnologia e inovação.

Josep Piqué, presidente do La Salle Technova Barcelona, o Parque Científico e Tecnológico da La Salle-University Ramon Llull, assinou um convênio de cooperação com a Pucrs para a promoção, conjunta, de pesquisa e empreendedorismo em inteligência artificial.



A diretora executiva geral do Escalab - Centro de Escalonamento de Tecnologias da UFMG, Maria Duarte, representou a instituição na assinatura de um acordo que visa a criação de spin-offs acadêmicas a partir da conjugação de esforços de ambas instituições. O foco é a capacitação de recursos humanos, a cooperação em projetos de pesquisa de interesse comum e o fomento do empreendedorismo, da inovação e de startups, por meio de disponibilização gratuita de estrutura física e ambientes compartilhados.



Também foi apresentado um investimento do governo britânico para que o Tecnopuc e o GovtechLab criem um hub de inovação Govtech no Tecnopuc.

