> A Zero+, feira lançadora da moda outono/inverno, promovida pela Merkator Feiras e Eventos, que acontece dias 17, 18 e 19 de novembro, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS), está recebendo adesão de expositores dos principais polos calçadista do país. "A Zero está alinhada à nossa estratégia de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e do mercado. No dia 29, Roberta Pletsch, diretora da Merkator Feiras e Eventos, vai falar sobre impactos positivos do evento na CDL Novo Hamburgo, às 19h30min. Inscrição pelo WhatsApp (51) 3582-3535.

> A Brewine Leopoldina, do grupo Famiglia Valduga, foi a marca brasileira mais premiada no European Beer Star, uma das principais competições cervejeiras do mundo que foi na semana passada na Alemanha, onde arrematou quatro das sete medalhas entre fabricantes di Brasil.

> O Shopping CenterLar, do grupo Zaffari, na Zona Norte de Porto Alegre, ganhou unidade do Soberano Xis, sexta na Capital, na praça de alimentação. O Magic Games é outro reforço na área de lazer.

> A Green Benefícios prevê um aumento de 51% na emissão do cartão de Natal frente a 2024. A receita deve alcançar R$ 8,7 milhões, alta de 19%, com 1,6 mil empresas que contratam o cartão, 9% acima do ano passado. Em 2024, o cartão natalino teve queda de 13% devido às cheias, quando muitas empresas gaúchas anteciparam para o meio do ano o auxílio tradicionalmente entregue em dezembro.

> O Fort Atacadista, do grupo Pereira, faz feito de PCDs, com oferta de vagas nos atacarejos de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão.