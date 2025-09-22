Porto Alegre,

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 12:10

Haddad defende arcabouço fiscal e critica desigualdade em evento do BTG Pactual em SP

Ministro participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo

CanalGov/Reprodução/JC
Agências
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (22), que todos sabem o que têm de fazer em relação à política fiscal do Brasil. Ele deu o exemplo do apoio com folga dentro do PT ao arcabouço fiscal. O ministro participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.
Haddad declarou que há um "jogo de cena" na política brasileira, mas que todos os players sabem o que deve ser feito na política fiscal. O ministro citou a última convenção do PT, na qual, segundo ele, o apoio ao arcabouço fiscal foi expressivo. Entretanto, às vezes, essa maioria é silenciosa.
LEIA TAMBÉM: Flávio Dino pede vista e suspende julgamento da aposentadoria por invalidez do INSS no STF
O ministro disse ser favorável a um Estado operante, dizendo que um país forte é aquele menos endividado, que consegue reagir. Criticou ainda o nível de desigualdade no Brasil. Segundo Haddad, é inadmissível um país tão grande ser tão desigual.

