Mineirinho descerá rampa do Caff na próxima quinta ao meio-dia

A descida oficial do skatista Mineirinho do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) ocorrerá a partir do meio-dia da próxima quinta-feira (25). A informação foi divulgada pelo governo do Estado.

Por medida de segurança, para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e para a máxima concentração do atleta, a ação não será aberta ao público. No entanto, será possível acompanhar todos os detalhes por meio de transmissão ao vivo nos canais da Red Bull.

O governo do Rio Grande do Sul viabilizou a utilização do prédio e, em contrapartida, a Red Bull entregará duas minirrampas de skate e realizará a revitalização de duas pistas em cidades que serão escolhidas posteriormente.

Na última sexta-feira, era possível ver equipes de rapel instalando plataformas mais ao topo do prédio para a descida. Houve treinos no fim de semana.