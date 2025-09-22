Mineirinho descerá rampa do Caff na próxima quinta ao meio-dia

A descida oficial do skatista Mineirinho do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) ocorrerá a partir do meio-dia da próxima quinta-feira (25). A informação foi divulgada pelo governo do Estado.
Por medida de segurança, para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e para a máxima concentração do atleta, a ação não será aberta ao público. No entanto, será possível acompanhar todos os detalhes por meio de transmissão ao vivo nos canais da Red Bull.
O governo do Rio Grande do Sul viabilizou a utilização do prédio e, em contrapartida, a Red Bull entregará duas minirrampas de skate e realizará a revitalização de duas pistas em cidades que serão escolhidas posteriormente.
Na última sexta-feira, era possível ver equipes de rapel instalando plataformas mais ao topo do prédio para a descida. Houve treinos no fim de semana.
“Esse é um sonho que eu tenho há mais de 10 anos, que eu compartilho com a galera do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre - e que estou me preparando para realizar. Eu estive na cidade realizando testes na rampa, tenho feito outras preparações específicas ao longo dos últimos meses, estou cada dia mais confiante. Acredito que esse momento vai ser histórico e vamos levar o skate para um patamar nunca visto antes”, contou Mineirinho, conforme nota do governo.