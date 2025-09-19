Plataformas mais ao topo do Caff são instaladas para descida de Mineirinho

descida de Mineirinho da rampa de skate equipes de rapel instalavam plataformas mais ao topo do edifício, o que indica que o drop oficial será realmente radical. Entre as dúvidas que cercam agigante no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, está a relacionada à altura. Na manhã desta sexta-feira (19),

O atleta voltou a testar a pista nesta quinta-feira, quando o Estado se pronunciou sobre o evento. “O governo do Rio Grande do Sul e a Red Bull informam que a descida oficial está prevista para ocorrer na próxima semana, a depender das condições meteorológicas, bem-estar do atleta e eventuais ajustes necessários após os treinos”, diz a nota.

Por medida de segurança e para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e a máxima concentração do atleta, a descida oficial não será aberta ao público, mas haverá transmissão ao vivo. Do Parque Harmonia também é possível enxergar o Caff.

Os detalhes sobre como assistir serão divulgados com antecedência, nos próximos dias. No período de treinamento e mesmo durante a descida oficial, o Caff segue funcionando normalmente.