Porto Alegre,

Publicada em 19 de Setembro de 2025 às 10:32

Plataformas mais ao topo do Caff são instaladas para descida de Mineirinho

Equipes de rapel trabalhavam no prédio do Caff na manhã desta sexta-feira

Nathan Lemos/JC
Mauro Belo Schneider
Entre as dúvidas que cercam a descida de Mineirinho da rampa de skate gigante no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, está a relacionada à altura. Na manhã desta sexta-feira (19), equipes de rapel instalavam plataformas mais ao topo do edifício, o que indica que o drop oficial será realmente radical.
O atleta voltou a testar a pista nesta quinta-feira, quando o Estado se pronunciou sobre o evento. “O governo do Rio Grande do Sul e a Red Bull informam que a descida oficial está prevista para ocorrer na próxima semana, a depender das condições meteorológicas, bem-estar do atleta e eventuais ajustes necessários após os treinos”, diz a nota.   
Por medida de segurança e para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e a máxima concentração do atleta, a descida oficial não será aberta ao público, mas haverá transmissão ao vivo. Do Parque Harmonia também é possível enxergar o Caff.
Os detalhes sobre como assistir serão divulgados com antecedência, nos próximos dias. No período de treinamento e mesmo durante a descida oficial, o Caff segue funcionando normalmente.
 
 
 
