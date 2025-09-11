Descida de Mineirinho na pista de skate do Caff deve ser retomada no fim de semana

A descida de Sandro Dias, o Mineirinho, na rampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), segue uma incógnita. Após os testes realizados no final de semana em duas alturas distintas na pista da Red Bull, organizadora do evento que será fechado ao público, não houve novos movimentos durante a semana. Com dias de sol na terça, quarta e quinta-feira, o tempo colaborou para novas investidas, mas a equipe e o skatista não marcaram presença no local. A tendência é que o "drop" ocorra, portanto, entre sábado e domingo, quando o prédio não estará ocupado e não será necessário cancelar o expediente dos trabalhadores no local.

Avenida Augusto de Carvalho tem vista privilegiada para a estrutura

Nos primeiros testes, Mineirinho desceu três vezes de uma primeira distância, e depois de outro ponto, ainda mais alto e próximo ao topo. Paira a dúvida se o skatista irá, na hora H, arrancar da cobertura e realizar o sonho do imaginário coletivo porto-alegrense.

Em suas redes sociais, o atleta comentou o momento vivido e aumentou as expectativas pelo que está por vir. "Testes bem-sucedidos no último fim de semana! Vamos pra cima enfrentar essa rampa gigante mais uma vez! Obrigado a todo mundo que está acompanhando e torcendo. Em breve, mais informações!", escreveu Sandro Dias.

Nesta quinta pela manhã, a rotina no Caff ocorria normalmente. A estrutura, preservada, pode ser vista por diversos ângulos. Para quem planeja "acampar" no entorno e não perder nenhum detalhe do evento, a avenida Augusto de Carvalho reserva a melhor vista. Por outro lado, aqueles que estiverem afim de desfrutar do Acampamento Farroupilha podem se aproximar do estacionamento com a saída na mesma avenida.

Acampamento Farroupilha tem pontos visíveis e estrutura para aproveitar o dia em meio à descida

O governo do Estado, no entanto, despista sobre quando ocorrerá a descida organizada pela Red Bull. Espera-se, também, que haja uma opção mais cômoda para o público assistir ao feito. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão se posicionou nesta quinta sobre o assunto, confira na íntegra a manifestação:

Nota oficial do Governo do Rio Grande do Sul



A maior rampa de skate do mundo, viabilizada por uma parceria entre a Red Bull e o Governo do Rio Grande do Sul, tem atraído a atenção de quem passa pelos arredores do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. No domingo (7/9), o ícone mundial de skate vertical Sandro Dias testou a estrutura e está comprometido a desafiar os limites do esporte.



A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão esclarece que ainda não é possível informar quando ocorrerá a ação, pois isso depende de diversos fatores que vão desde condições climáticas, bem-estar do atleta e necessidades de ajustes identificados após os testes. Porém, juntamente com a Red Bull, estuda alternativas como, por exemplo, a transmissão da descida em lugares específicos para que o público possa assistir ao feito, já que a descida do Caff está presente no imaginário dos gaúchos desde a construção do prédio com fachada curva. Assim que possível, e após definições da Red Bull, responsável pela ação, os detalhes serão compartilhados. Agradecemos a compreensão.