Confira a construção da pista de skate no Centro Administrativo

A poucos dias da ação da Red Bull no centro histórico de Porto Alegre, a construção de pista gigante de skate no Centro Administrativo Fernando Ferrari toma forma concreta e pode ser avistada por quem passa pela Borges de Medeiros. A rampa projetada tem 85 metros, e vem transformando a rotina do edifício por onde circulam servidores estaduais e o público diariamente.
O evento ocorre na próxima semana, em 8 e 10 de setembro terá atleta multicampeão de skate descendo pela Ala Norte do prédio, mas não será aberto ao público. O nome do atleta ainda não foi confirmado, mas especula-se que o escolhido seja o Mineirinho.
A ação faz parte do projeto internacional Building Drop e será registrada em uma produção audiovisual da Red Bull. Para viabilizar a realização do evento, a empresa firmou termo de cooperação com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, aprovado pelo Comitê Gestor de Ativos do Estado.
A construção da pista e o evento não terão custos para o governo estadual. Como contrapartida, a Red Bull construirá duas rampas de skate em cidades do Rio Grande do Sul, que serão escolhidas pelo poder público.