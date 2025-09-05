Confira a construção da pista de skate no Centro Administrativo

construção de pista gigante de skate no Centro Administrativo Fernando Ferrari A poucos dias da ação da Red Bull no centro histórico de Porto Alegre, atoma forma concreta e pode ser avistada por quem passa pela Borges de Medeiros. A rampa projetada tem 85 metros, e vem transformando a rotina do edifício por onde circulam servidores estaduais e o público diariamente.

pela Ala Norte do prédio, mas não será aberto ao público. O nome do atleta ainda não foi confirmado, mas especula-se que o escolhido seja o Mineirinho O evento ocorre na próxima semana, em 8 e 10 de setembro terá atleta multicampeão de skate descendoO nome do atleta ainda não foi confirmado,

A ação faz parte do projeto internacional Building Drop e será registrada em uma produção audiovisual da Red Bull. Para viabilizar a realização do evento, a empresa firmou termo de cooperação com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, aprovado pelo Comitê Gestor de Ativos do Estado.