Revitalização da Usina do Gasômetro destaca memória cultural na Capital

Na terça-feira (26), a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), entregará as obras de revitalização da Usina do Gasômetro. A cerimônia, que contou com a presença de atrações culturais, marcou a transferência da gestão do espaço para a Secretaria Municipal da Cultura (SMC). No ato, também será lançado o Edital de Ocupação do prédio histórico.

A cerimônia acontece na avenida Presidente João Goulart, 551, às 18h30. O evento contará com shows da a Banda Municipal, do músico Ernesto Fagundes e da cantora Isabela Fogaça. Os rappers Dalaya Cruzeiro e Gangster, o guitarrista Rafa Schuler, o dançarino B. Boy Jukinha, a cantora lírica Ângela Diehl e o capoeirista Mestre Mano também marcarão presença.

Além deles, os músicos e dançarinos da Bambas da Orgia, da Companhia Municipal de Dança e do CTG Tiarayu também participarão do evento.

Para Liliana Cardoso Duarte, secretária municipal da cultura, a ação de restaurar a Usina do Gasômetro é de extrema importância, visto que, segundo ela, o local faz parte da identidade e da memória cultural não só de Porto Alegre, mas de todo o Estado.

"O evento traz uma importância histórica, de preservar a identidade e a memória cultural não só do município, mas do estado, através desse icônico espaço que respira cultura, que é a Usina do Gasômetro", destacou a secretária.

Segundo Liliane, as obras realizadas na Usina do Gasômetro foram "abrangentes e de todas as formas possíveis". Por ser um prédio tombado, as modificações foram feitas com muito cuidado e acompanhadas pelo Departamento de Patrimônio e Memória.

"Ele é um prédio tombado, então tem que ter muito cuidado nas suas modificações. Desde a parte dos banheiros, que foram todos reestruturados pois muito depredados, até a reestruturação dos próprios elevadores. Também nós temos hoje uma usina climatizada, toda automatizada", ponderou.

Outro destaque do evento será o anúncio de lançamento do Edital de Ocupação do local. Os espaços contemplados pelo edital são a nave principal, com capacidade para 380 pessoas; o mezanino e a entrada principal, destinada a recepções e atividades de integração, além do Teatro Elis Regina, voltado a apresentações artísticas. As inscrições devem ser feitas até as 20h do dia 13 de outubro de 2025, por meio de formulário on-line.

A análise dos projetos ficará a cargo de uma comissão avaliadora da SMC e, segundo Liliana, o edital dará preferência para iniciativas que dialoguem com eixos temáticos prioritários, definidos pela comissão. Além disso, os critérios de seleção também consideram projetos com uma programação coerente e que atendam à comunidade e aos setores artístico, econômico, turístico e cultural.

"Temos os eixos temáticos prioritários do projeto. Eles devem preferentemente dialogar com um ou mais dos segmentos que entra arte, patrimônio, inovação e tecnologias criativas, memória, identidade, território, meio ambiente, sustentabilidade, gênero, diversidade e inclusão", destacou.

Segundo ela, os projetos selecionados no edital poderão utilizar os espaços por curtos espaços de tempo, que foram definidas pela secretária como "temporadas".

"São espaços por temporadas, como é no Centro de Cultura. Um projeto que manda para lá para uma exposição artística e cultural, vai durar 15 dias, vai durar um mês, uma temporada de espetáculos de teatro, um show musical. Então são temporadas, conforme vieram no projeto. Bem diferente da concessão do Araújo Viana", afirmou.

Por fim, Liliana ainda reforçou que a revitalização da Usina do Gasômetro é uma forma de demostrar que a prefeitura está comprometida com a cultura e o lazer da cidade.

"Nasci cultura, formei-me como cultura e morrerei cultura. Todo e qualquer poder público tem que ter a cultura como seu parceiro, o seu aliado e andar lado a lado no mesmo pé de igualdade, trazendo as prestações de seus diversos segmentos, e dando o potencial econômico da fruição cultural, não só em editais, mas também do orçamento participativo. Temos que ter cultura vindo das periferias pro centro da cidade e investimentos e aportes importantes", detacou.