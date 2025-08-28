Imprensa especula que Mineirinho será o skatista a descer o prédio do Caff em Porto Alegre

prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, no início de setembro Uma das apostas é que Mineirinho seja o atleta escolhido pela Red Bull, marca que promove o evento. A imprensa gaúcha tem especulado sobre quem descerá o, e os nomes começam a surgir., marca que promove o evento.

Mineirinho, batizado como Sandro Dias, tem 50 anos e já viveu uma experiência parecida, também promovida pela Red Bull. Em 2019, ele fez manobras em uma pista montada no alto da Ponte Orestes Quércia, a Estaiadinha, em São Paulo, a 30m de altura.

Em março deste ano, a Red Bull publicou uma matéria com o skatista em seu site dizendo que o brasileiro é um dos maiores nomes da história do skate, tricampeão mundial e três vezes ouro nos X-Games. Um garoto que começou a andar aos 10 anos nas pistas de Santo André - onde nasceu em 1975 - e de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e ganhou o planeta.

Evento da Red Bull será realizado no mês de setembro no prédio do Caff Tânia Meinerz/JC

No começo dos anos 2000, ele se formou em administração de empresas e foi trabalhar na empresa do pai. Mas também já ganhava bem mais dinheiro com skate do que trabalhando na empresa. Por isso, não abandonou as competições: trabalhava de segunda até quinta ou sexta, entrava no avião, viajava, competia, e na segunda voltava à rotina de trabalho.

Conforme o site da Red Bull, Sandro sempre gostou de se desafiar e elevou isso ao máximo quando entrou no projeto para dropar a ponte Estaiadinha. “Os desafios físicos e técnicos eram imensos, mas o que pegou mesmo foi a parte psicológica. O skatista conheceu a estrutura montada sobre a ponte da marginal Tietê somente na hora do desafio. E antes de subir no skate, ainda teve que fazer uma descida de rapel pela primeira vez na vida até chegar à rampa com os carros passando aos seus pés”, informa o site da marca.

“Foi a primeira vez que eu fui para um negócio preparado pra morrer. Eu pensei: 'Todo mundo fez o melhor possível, tá tudo montado, tá bonito pra caramba, agora falta a cereja do bolo que sou. Então, não vou amarelar, aconteça o que acontecer", contou à Red Bull.

Veja anúncio realizado no SBT: