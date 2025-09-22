Países asiáticos esvaziam regiões e suspendem voos para chegada de supertufão

China, Taiwan e Filipinas se preparam para a passagem do supertufão Ragasa, que promete ser a mais forte tempestade do ano na região, segundo agências de meteorologia dos países. Diversas áreas estarão sujeitas a alagamento, maremotos, ventanias e deslizamentos. Segundo o Centro Meteorológico Nacional da China, os ventos devem chegar a 223 km/h, e são esperadas chuvas intensas e mar agitado nas regiões sul e leste do país.

A Administração Meteorológica da China ativou uma resposta de emergência nível 2, o que significa que as unidades centrais e provinciais entram formalmente em estado de emergência, com operação reforçada e previsão e vigilância intensificada.

Já o Observatório Meteorológico Central emitiu alerta laranja, o segundo em nível de gravidade dos fenômenos, o que indica urgência elevada.

Na província de Guangdong, uma das áreas que devem ser as mais afetadas da China, a Administração de Segurança Marítima ativou uma resposta de emergência de nível 2 e realocou mais de 10.000 embarcações para abrigo, segundo a mídia estatal chinesa. O órgão governamental mobilizou 23 embarcações de resgate, rebocadores de alta potência e três helicópteros de resgate especializados.

As autoridades provinciais também determinaram que a partir das 12h de terça (1h de Brasília) os trens de alta velocidade que passam pelo local serão suspensos gradualmente. Na cidade de Zhuhai, foi determinada a suspensão de aulas, trabalho, produção, operação e negócios, além de fechamento de pontes e estradas, segundo a agência chinesa.

Wang Changxiao, diretor do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres da Gestão de Emergências de Shenzhen, afirmou em entrevista ao portal Shenzhen News que a cidade se prepara para realocar cerca de 400 mil pessoas que vivem em áreas propensas a inundações.

A cidade, um dos polos tecnológicos da China, abriga empresas como Huawei, BYD e Tencent. No sábado (20), o observatório da cidade emitiu alerta de calamidade.

O aeroporto de Hong Kong deve cancelar cerca de 700 voos entre terça e quarta-feira, quando o território deve sofrer os principais efeitos do supertufão, de acordo com a agência de notícias South China Morning Post. As autoridades de aviação local consideram suspender a maior parte dos pousos e decolagens por 36 horas, das 18h da terça (7h de Brasília) às 6h da manhã de quinta-feira (19h de quarta em Brasília). As aulas também foram suspensas por dois dias.

Nas Filipinas, a agência oficial de comunicação do governo afirma que mais de 10 mil pessoas foram evacuadas de forma preventiva. Um comunicado afirma que os impactos maiores devem ser causados no país entre segunda e terça-feira. São esperados danos em casas e prédios feitos de materiais não fortificados, interrupções na eletricidade e em serviços de água, além de problemas no tráfego em terra e ar, com jornadas tomando mais tempo que o costume.

As autoridades de Taiwan esperam que o tufão atinja o país entre segunda e quarta, com inundações como uma das principais consequências. Diversas áreas da região costeira determinaram o fechamento de estradas e alertas para possível deslizamento de terra, com a região sul como uma das mais afetadas. Foi orientado que embarcações navegando pelo Estreito de Taiwan, sudeste de Taiwan, canal de Bashi e nas águas da Ilha Dongsha exerçam vigilância rigorosa.