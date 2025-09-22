Encontro de lideranças políticas debate projeto de ampliação do Hospital de Pronto Socorro

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas (PT), recepcionou no início da manhã desta segunda-feira (22) o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a direção do Hospital de Pronto Socorro (HPS), a Bancada Federal gaúcha e deputados estaduais e representações de entidades médicas, para a exposição pública de campanha da prefeitura em favor do projeto de ampliação do HPS.

A instituição acolhe em torno de 120 mil pacientes por ano e a ampliação, com custo previsto de R$ 140 milhões, dependerá também da colaboração do governo estadual e federal e da bancada federal, através de emendas parlamentares, conforme sugeriu o prefeito.

O evento reuniu as autoridades públicas em café da manhã, às 9h, no Salão Júlio de Castilhos. De início, Pepe Vargas destacou a dimensão do serviço de saúde prestado pelo Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, "ao longo de sua trajetória, tem sido uma instituição de saúde vital e estratégica no contexto da atenção à saúde do RS", destacou.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, acompanhado da Diretora do HPS, Tatiana Breyer, e do Diretor de Relações Institucionais e Captação de Recursos, Paulo Guimarães, definiu a instituição como "santuário da vida e de esperança das famílias atingidas por tragédias de todo o RS e principalmente da Capital", pela sua abrangência no atendimento da população, em especial de queimados, para onde são direcionados mais de 70% dessas vítimas. Recapitulou o início do debate pela ampliação, na gestão do ex-prefeito José Fortunati, como forma de dobrar a sua capacidade de atendimento. Para isso, "vai precisar de custeio", uma vez que os recursos da União e do Estado são reduzidos, acenando inclusive para a possibilidade de federalização.

Hoje, disse Melo, "precisamos dividir essa responsabilidade", o que será materializado através da campanha de mobilização em favor da ampliação, anunciou. Disse que o modelo a ser adotado será o mesmo utilizado para a ampliação da Santa Casa de Misericórdia. O prefeito solicitou o empenho da Bancada Federal gaúcha para a destinação de emendas ao projeto, assim como a Assembleia, vereadores e empresários. "Conversei com o governador Eduardo Leite, com ministros, esta junção de sócios vai fazer com que esta obra saia do papel", afirmou.

Até o final do ano o projeto estará pronto e serão apresentadas as etapas e o modo de financiamento, adiantou Melo.

Seguiram-se manifestações dos deputados federais Luiz Carlos Busato (União), Alceu Moreira (MDB), Maria do Rosário (PT) e Pompeo de Mattos (PDT), da Bancada Federal, que detalharam os critérios para atender as solicitações de emendas da sociedade, e ainda a presença dos deputados Alceu Moreira (MDB), Afonso Motta (PDT), Elvino Bohn Gass (PT), Ronaldo Nogueira (Republicanos) e a suplente de senadora, Eliana Bayer (Republicanos).