Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 13:35

Lenovo elevará experiência em jogos da Copa do Mundo

Ronaldo foi um dos participantes dos testes iniciais da tecnologia

Ronaldo foi um dos participantes dos testes iniciais da tecnologia

Daniel Ramalho/AFP/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
Uma experiência imersiva para torcedores implementada em Miami e Nova Jersey, nos Estados Unidos, está aprofundando a colaboração e a inovação entre Lenovo e a FIFA.
Uma experiência imersiva para torcedores implementada em Miami e Nova Jersey, nos Estados Unidos, está aprofundando a colaboração e a inovação entre Lenovo e a FIFA.
Alguns torcedores presentes nos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 puderam notar, em frente a suas cadeiras nos estádios, uma novidade: um dispositivo personalizado da Lenovo, com dados da partida, possibilidade de assistir a replays e informações exclusivas do local.
Personalidades como o campeão da Copa do Mundo da FIFA Ronaldo; o dono do Inter Miami CF, David Beckham e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já experimentaram a novidade, testada em Miami e Nova Jersey. A tecnologia estará disponível em mais locais durante a Copa do Mundo da FIFA 26.
“Essa é uma história de colaboração que vai além de tecnologia”, disse Daryl Cromer, VP e diretor de Tecnologia do Centro Global de Inovação da Lenovo, Intelligent Devices Group.
Com cerca de 100 e 200 VVIPs (Very Very Important Person) presentes em cada jogo e uma lista dinâmica de convidados, outro desafio da FIFA que a tecnologia está ajudando a resolver é o de oferecer crachás digitais que pudessem ser personalizados de forma rápida e fácil no dia da partida.
A Lenovo Research desenvolveu um mecanismo de suporte personalizado que permite que o dispositivo – um smartphone Motorola edge – gire, seja extensível e adaptável às diferentes configurações de assentos. Com 16 estádios na Copa do Mundo da FIFA 26, cada um com arranjos únicos, a flexibilidade dos suportes é fundamental.
Isso permitiu que a equipe de atendimento da FIFA atualizasse em tempo real a alocação de assentos e guiasse rapidamente os torcedores até seus lugares.
Na expansão do projeto, uma experiência ainda mais imersiva e personalizada foi criada com software exclusivo desenvolvido pelo Solutions & Services Group da Lenovo e apresentada nos tablets Lenovo Tab K11.
Assim, os torcedores VVIP puderam acessar em tempo real dados e análises da partida, além de assistir replays controláveis de momentos decisivos, tudo na palma da mão. Um dos lances mais revistos foi o possível pênalti por mão na semifinal entre Chelsea e Fluminense. Enquanto o árbitro revisava a jogada, os torcedores também a assistiam em seus tablets.

Notícias relacionadas