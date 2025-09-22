Lenovo elevará experiência em jogos da Copa do Mundo

Uma experiência imersiva para torcedores implementada em Miami e Nova Jersey, nos Estados Unidos, está aprofundando a colaboração e a inovação entre Lenovo e a FIFA.

Alguns torcedores presentes nos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 puderam notar, em frente a suas cadeiras nos estádios, uma novidade: um dispositivo personalizado da Lenovo, com dados da partida, possibilidade de assistir a replays e informações exclusivas do local.

Personalidades como o campeão da Copa do Mundo da FIFA Ronaldo; o dono do Inter Miami CF, David Beckham e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já experimentaram a novidade, testada em Miami e Nova Jersey. A tecnologia estará disponível em mais locais durante a Copa do Mundo da FIFA 26.

“Essa é uma história de colaboração que vai além de tecnologia”, disse Daryl Cromer, VP e diretor de Tecnologia do Centro Global de Inovação da Lenovo, Intelligent Devices Group.

Com cerca de 100 e 200 VVIPs (Very Very Important Person) presentes em cada jogo e uma lista dinâmica de convidados, outro desafio da FIFA que a tecnologia está ajudando a resolver é o de oferecer crachás digitais que pudessem ser personalizados de forma rápida e fácil no dia da partida.

A Lenovo Research desenvolveu um mecanismo de suporte personalizado que permite que o dispositivo – um smartphone Motorola edge – gire, seja extensível e adaptável às diferentes configurações de assentos. Com 16 estádios na Copa do Mundo da FIFA 26, cada um com arranjos únicos, a flexibilidade dos suportes é fundamental.

Isso permitiu que a equipe de atendimento da FIFA atualizasse em tempo real a alocação de assentos e guiasse rapidamente os torcedores até seus lugares.

Na expansão do projeto, uma experiência ainda mais imersiva e personalizada foi criada com software exclusivo desenvolvido pelo Solutions & Services Group da Lenovo e apresentada nos tablets Lenovo Tab K11.

Assim, os torcedores VVIP puderam acessar em tempo real dados e análises da partida, além de assistir replays controláveis de momentos decisivos, tudo na palma da mão. Um dos lances mais revistos foi o possível pênalti por mão na semifinal entre Chelsea e Fluminense. Enquanto o árbitro revisava a jogada, os torcedores também a assistiam em seus tablets.