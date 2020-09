Braskem abre inscrições para programa de estágio com foco em diversidade racial

A petroquímica Braskem está com inscrições abertas para programa de estágio na empresa. A edição foca na temática Diversidade & Inclusão, com o propósito de aumentar a diversidade racial entre funcionários. São oferecidas oportunidades no Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

A empresa pretende atrair, principalmente, o interesse de estudantes negros. No Rio Grande do Sul, a unidade possui vagas para o Estágio Universitário e para o Técnico. O processo será feito integralmente online, com foco no alinhamento do perfil do candidato com a cultura da empresa.

A Braskem flexibilizou alguns critérios de seleção. O idioma inglês deixou de ser obrigatório em 40% das vagas. O processo ainda conta com jogo imersivo, seguido de desafios e entrevistas individuais. A seleção de currículos ainda é feita às cegas, sem acesso a informações como faculdade e idade.

site da Braskem A inscrição para as vagas está disponível até o dia 7 de outubro no

O programa de Estágio Universitário é oferecido a estudantes do terceiro semestre para cima e tem duração de dois anos. Há oportunidades para Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas), Engenharias, Cursos de TI Logística, Biologia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, entre outros.

Já o programa de Estágio Técnico está disponível para alunos do segundo semestre em diante e dura um ano. Com oportunidades nas operações industriais de Triunfo, é necessário cursar Automação, Automação Industrial, Edificações Elétricas, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Instrumentação, Manutenção, Manutenção Mecânica, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia, Plásticos, Química, Química Industrial, Robótica ou Segurança do Trabalho e Soldagem.