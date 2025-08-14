Teatro de Arena inaugura exposição permanente sobre história e importância do espaço para o Estado

O Teatro de Arena de Porto Alegre (Borges de Medeiros, 835) abre ao público nesta sexta-feira (15), às 10h, a exposição permanente Teatro de Arena: A Coragem Solitária, que resgata e valoriza a trajetória de um dos espaços culturais mais emblemáticos do Rio Grande do Sul. A iniciativa marca a abertura da nova fase do Centro de Documentação Sonia Duro, localizado no Teatro, como espaço expositivo permanente, e faz parte das celebrações do Dia do Patrimônio Cultural.

Com entrada gratuita, a mostra reúne documentos históricos, cartazes, programas de peças, fotografias e materiais originais de espetáculos censurados durante a ditadura militar. A proposta é apresentar ao público a relevância do Arena para a cultura gaúcha, destacando sua atuação crítica e independente ao longo das décadas. O acervo também contextualiza momentos-chave da história do Teatro de Arena, desde sua construção em 1967 pelo Grupo Teatro Independente (GTI), sob direção de Jairo de Andrade, passando pelo fechamento em 1980, até a reabertura em 1991 como instituição vinculada ao Estado.