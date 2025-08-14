Conab estima recuo de 9,6% na produção gaúcha de grãos

A produção brasileira de grãos na safra 2024/2025 está estimada em 345,2 milhões de toneladas, configurando-se como novo recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), superando a safra 2022/2023 quando foram colhidas 320,91 milhões de toneladas. Se comparado com o volume obtido na safra passada, o resultado representa uma alta de 47,7 milhões de toneladas. Os dados estão no 11º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta quinta-feira (14).

Com estimativa de colher 33,3 milhões de toneladas, a safra gaúcha de grãos 2024/2025 apresenta retração de 9,6% em relação ao ciclo anterior. Mesmo assim, o estado mantém-se na quarta posição entre os maiores produtores do País, atrás de Mato Grosso, Paraná e Goiás. A área cultivada totaliza 10,4 milhões de hectares, variação negativa de 0,1%. “Apesar da estiagem, as safras de arroz e milho registraram boa produção, com crescimento expressivo. Por outro lado, a soja sofreu forte quebra, e houve redução também na colheita de feijão primeira safra”, resume Pretto.

A soja, principal cultura agrícola do Estado, registrou incremento de 1,3% na área semeada, alcançando 6,85 milhões de hectares. Foram colhidas 14,28 milhões de toneladas, um recuo de 27,3%, devido aos impactos da estiagem e das altas temperaturas. A produtividade média ficou em 2.084 quilos por hectare. Apesar do cenário de quebra, o RS segue como o quarto maior produtor nacional da oleaginosa.

O milho da primeira safra apresentou cenário oposto: a produção atingiu 5,43 milhões de toneladas, alta de 12% em relação ao ciclo anterior. A área plantada, porém, encolheu 12,2%, chegando a 715,5 mil hectares. A colheita já foi concluída, com produtividade média de 7.590 quilos por hectare, a segunda melhor da série histórica da Conab para o estado.

O arroz teve safra favorável: foram 8,3 milhões de toneladas, avanço de 15,9% na produção. O grão foi cultivado em 951,9 mil hectares, área que cresceu 5,7%. Clima estável e disponibilidade hídrica garantiram bom padrão produtivo, com rendimento médio de 8.715 quilos por hectare.

O feijão segunda safra também cresceu, embora de forma mais modesta, compensando a perda da primeira safra. Assim, a produção de feijão, somadas as duas safras, totaliza 73,5 mil toneladas, aumento de 2,5% sobre o ciclo anterior. A área total recuou 12,6%, ficando em 42,4 mil hectares.

O RS deve colher 3,81 milhões de toneladas de trigo, redução de 2,6%. A área estimada é de 1,20 milhão de hectares, retração de 10,2%. A semeadura foi concluída, com 98% das lavouras em desenvolvimento vegetativo e 2% em floração. Geadas atrasaram o ciclo, mas não devem comprometer o rendimento.