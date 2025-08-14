Brasileiros que marcaram a história do País são destaque em Brasília

Em auditório lotado no Ministério da Defesa, em Brasília, na quarta-feira (13), o escritor gaúcho Alcy Cheuiche (foto) apresentou a palestra “Três brasileiros que marcaram a história do País”, destacando os patronos das Forças Armadas: Santos Dumont (Aeronáutica), Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias (Exército) e Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré (Marinha). A apresentação, baseada em ampla pesquisa que embasa suas obras, trouxe fatos inéditos e curiosidades pouco conhecidas.

Estímulo ao conhecimento

O general de Exército, Marcelo Arantes Guedon, Chefe de Logística e Mobilização, do Ministério da Defesa, agradeceu a palestra, ressaltando a relevância do conteúdo histórico e o estímulo ao conhecimento: “O senhor nos trouxe informações que poucos conheciam, despertando em todos nós a motivação para aprofundar o estudo da nossa história. A leitura dos seus livros é um ponto de partida valioso. Em pouco mais de uma hora, percebemos o quanto sabemos pouco sobre três brasileiros que marcaram o País. Saímos enriquecidos e inspirados”. Cheuiche recebeu a comenda de comendador.

Evento significativo

O deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT) destacou a importância da palestra no atual momento institucional do Brasil: “Foi um privilégio participar de um evento tão significativo, no Comando Maior das Forças Armadas, com presença maciça de oficiais e comandantes. A pesquisa de Alcy Cheuiche recupera e valoriza a memória de grandes brasileiros. A homenagem que recebeu hoje é merecida e orgulha o Rio Grande do Sul e o Brasil”. Motta frisou que o “evento fortalece os laços entre cultura, história e as instituições nacionais”.

Recursos para infraestrutura

Prefeito de Planalto, Cristiano Gnoatto, presidente de um consórcio de prefeituras do norte gaúcho, sediado em Trindade do Sul, está em Brasília para apresentar à bancada gaúcha um projeto de mais de R$ 15 milhões para aquisição de maquinários destinados à infraestrutura. O consórcio atua na construção de asfalto, calçamento e compra de equipamentos, como pneus e máquinas, beneficiando municípios consorciados e não consorciados, por meio de atas de registro de preços. O projeto já foi protocolado na Câmara e busca apoio de emendas parlamentares. A expectativa é que seja votado em outubro, permitindo o início da implantação já em 2026, ampliando a frota com patrolas e outros equipamentos.

Mercosul volta com força

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) afirmou que o Mercosul avança para consolidar o acordo com a União Europeia. Após sinalizações iniciais de países europeus, o tema volta com força na reunião do ParlaSul, em 15 de setembro, em Montevidéu. Segundo ele, “o tarifaço dos EUA fechou mercados e os cinco países do bloco, especialmente o Brasil, buscarão ampliar vendas à Europa, para compensar perdas e evitar prejuízos maiores”.