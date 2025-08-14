Autonomia e inovação: aliança indispensável para a inclusão

Carlos Alessandro Dall’ Agno



A autonomia é um direito, não um privilégio. Para pessoas com mobilidade reduzida, ela é a base para viver com dignidade, participar plenamente da sociedade e fazer escolhas sobre a própria vida. No entanto, ainda vivemos em um país onde barreiras físicas, sociais e até o próprio preconceito da comunidade colocam essas pessoas no papel de “serem ajudadas”. Dessa forma, não recebem oportunidades para serem úteis e ativas, muitas vezes até dentro do próprio lar. Ruas mal adaptadas, transporte inacessível, falta de oportunidades de trabalho e atitudes discriminatórias, explícitas ou veladas, tornam o caminho mais difícil.

É nesse cenário que a inovação ganha força como aliada. Não se trata de luxo ou conveniência, mas de adaptar produtos às necessidades reais de quem busca mais independência. Às vezes, são soluções simples, mas transformadoras: rodas maiores que resistam ao paralelepípedo, motores e baterias mais potentes para cobrir longas distâncias, ajustes em cadeiras para maior conforto e segurança. Cada avanço é uma ponte que aproxima a autonomia, reduzindo a dependência de terceiros.

Mas a inovação, sozinha, não resolve. É preciso que governos, empresas e sociedade criem condições para que esse potencial seja exercido plenamente. Investir em acessibilidade não é custo, é inclusão. É enxergar que cada pessoa pode contribuir mais quando tem liberdade de agir. Essa liberdade não significa ausência de desafios, mas a possibilidade de escolher como enfrentá-los. Quando alguém consegue chegar ao trabalho sozinho, entrar em um restaurante sem obstáculos ou viajar sem depender de favores, não falamos de conforto, mas do exercício pleno de cidadania.

Para que essa realidade deixe de ser exceção, é necessário um compromisso coletivo e contínuo. A acessibilidade precisa estar no centro das políticas públicas, do planejamento urbano e das estratégias empresariais. Transformar vidas usando tecnologia e inovação como pontes para a autonomia é mais que justiça social: é um passo essencial para construir uma sociedade mais humana, inclusiva e verdadeiramente livre para todos.

Diretor comercial da Dellamed