Investimento para construção de hospital em Imbé deve ser de R$ 12 milhões

A prefeitura de Imbé tem avançado no projeto de construção de um Hospital de Pequeno Porte (HPP), conforme informações divulgadas pelo Jornal Cidades. A iniciativa prevê um investimento de R$ 12 milhões, que deverá ser buscado mediante convênio com o governo do Estado. A Badermann Arquitetos Associados, empresa responsável pelo projeto, esteve no município na terça-feira (12) para visitar o local em que as obras serão executadas. A iniciativa prevê a ampliação do Pronto Atendimento 24 Horas para acrescentar ala para internação, considerada de maior complexidade.