Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosServiços

Publicada em 14 de Agosto de 2025 às 13:32

Investimento para construção de hospital em Imbé deve ser de R$ 12 milhões

Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, planeja ampliar Pronto Atendimento 24 Horas com ala para internações

Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, planeja ampliar Pronto Atendimento 24 Horas com ala para internações

Prefeitura de Imbé/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A prefeitura de Imbé tem avançado no projeto de construção de um Hospital de Pequeno Porte (HPP), conforme informações divulgadas pelo Jornal Cidades. A iniciativa prevê um investimento de R$ 12 milhões, que deverá ser buscado mediante convênio com o governo do Estado. A Badermann Arquitetos Associados, empresa responsável pelo projeto, esteve no município na terça-feira (12) para visitar o local em que as obras serão executadas. A iniciativa prevê a ampliação do Pronto Atendimento 24 Horas para acrescentar ala para internação, considerada de maior complexidade. 
A prefeitura de Imbé tem avançado no projeto de construção de um Hospital de Pequeno Porte (HPP), conforme informações divulgadas pelo Jornal Cidades. A iniciativa prevê um investimento de R$ 12 milhões, que deverá ser buscado mediante convênio com o governo do Estado. A Badermann Arquitetos Associados, empresa responsável pelo projeto, esteve no município na terça-feira (12) para visitar o local em que as obras serão executadas. A iniciativa prevê a ampliação do Pronto Atendimento 24 Horas para acrescentar ala para internação, considerada de maior complexidade. 

Notícias relacionadas