Projeto para construção de hospital em Imbé é apresentado

A cidade de Imbé avançou para ter um Hospital de Pequeno Porte (HPP). Nesta terça-feira (12), representantes da Badermann Arquitetos Associados, empresa responsável pelo projeto da futura casa de saúde, estiveram na cidade para conhecer a área onde será construído a casa de saúde.

Para a construção do hospital, o Pronto Atendimento 24 Horas será ampliado, passando a contar com ala para internação, considerada de maior complexidade. A área onde atualmente funcionam as Unidades de Saúde da Família Centro I e II e o Centro de Especialidades, além de um espaço nos fundos das unidades, serão utilizadas para a ampliação da atual estrutura, transformando o PA 24h no hospital de pequeno porte

Segundo a prefeitura, o projeto é necessário para pactuar convênio com o governo do Estado, a fim de que o município receba os recursos para a obra, orçada em R$ 12 milhões.