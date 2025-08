Hospital de Taquari e Governo do Estado assinam convênio para reforma de leitos do SUS

Por meio do programa Avançar Mais Saúde, com investimento de R$ 800 mil do Estado e R$ 200 mil da Prefeitura de Taquari, será realizada a reforma da Unidade A de internação (leitos SUS) da Casa de Saúde Taquariense. O convênio foi assinado na tarde desta terça-feira (5).

A área a ser reformada está localizada no térreo da instituição, totalizando 361,25 m², com a reestruturação de todos os quartos e ampliação da capacidade de 13 para 16 leitos. Todos os leitos contarão com climatização.

Outro projeto em andamento — já aprovado pela Secretaria Estadual da Saúde — é a implantação dos leitos de UTI adulto convencional. A obra física já foi concluída e aguarda agora a chegada dos últimos equipamentos para entrar em funcionamento.