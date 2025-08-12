Fábrica de fertilizantes sustentáveis em Tio Hugo recebe licença ambiental

Licença Prévia para a empresa Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis foi emitida nesta terça-feira (11) pelo governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O documento autoriza a implantação de uma fábrica de fertilizantes no município de Tio Hugo, no norte do Rio Grande do Sul. O investimento é estimado é de R$ 80 milhões.

O empreendimento será instalado no Distrito Industrial da cidade e ocupará uma área total de 14.313 m². A unidade será voltada à fabricação de fertilizantes nitrogenados, com capacidade produtiva mensal de até 363,6 toneladas de amônia e 450 toneladas de hidróxido de amônio.

A secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffman, ressaltou que a entrega representa uma conexão direta entre a pauta da transição energética, da adaptação às mudanças climáticas e os planos estratégicos do Estado, como o Plano de Desenvolvimento Econômico e o Plano Rio Grande.

O processo produtivo da planta inclui etapas como desmineralização e eletrólise da água, geração de nitrogênio e síntese de amônia, priorizando eficiência energética e sustentabilidade. A fábrica contará com equipamentos de alta tecnologia, como reatores, eletrolisadores e tanques de grande capacidade, além de sistemas de controle ambiental voltados à gestão de efluentes, emissões atmosféricas e infiltração de águas pluviais.

A Licença Prévia emitida pela Fepam é válida até agosto de 2030, e estabelece uma série de condicionantes ambientais voltadas à preservação da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e ao uso responsável dos recursos naturais. Como próximo passo, a empresa deverá começar o processo para o pedido da Licença de Instalação.

De acordo com um dos empreendedores responsáveis pela Begreen, Luiz Paulo Hauth, o projeto de hidrogênio verde ganhou força com diferentes apoiadores, entre eles, o município de Tio Hugo, local descrito pelo empresário como estratégico, com disponibilidade de água e energia, recursos essenciais para o processo. Hauth também defendeu a descentralização da produção de H2V no Estado e celebrou a entrada de investidores japoneses como sócios. Por fim, agradeceu à Sema e à Fepam pelo trabalho técnico e pelo avanço nas análises de risco no processo de licenciamento.

Descarbonização

A empresa é uma das habilitadas a receber recursos do governo estadual no âmbito do Edital de Chamada Pública do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul, que integra as estratégias de descarbonização do governo gaúcho liderada pelo governador Eduardo Leite.

O objetivo é impulsionar a cadeia produtiva do hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, viabilizando a produção, transmissão, armazenagem e uso desse combustível sustentável, tanto para o consumo interno quanto para mercados externos. A iniciativa também busca contribuir com a transição para uma economia de baixo carbono, posicionando o Estado como referência nacional no setor.