Com safra de soja menor, exportações gaúchas do grão caem 27% em 2025

impacto da quebra da safra, exportações da oleaginosa. O Rio Grande do Sul atravessa um ano desafiador para a soja, com forteque registrou perdas de 27,4% de acordo com dados da Emater-RS. A colheita menor do que o esperado em solo gaúcho, em função das adversidades climáticas, também traz forte impacto sobre as

Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), obtidos via plataforma Comex Stats do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que, entre janeiro e julho de 2025, o RS embarcou 3,15 milhões de toneladas do grão pelo Porto de Rio Grande – queda de 27,3% frente às 4,3 milhões enviadas pelo terminal no mesmo período de 2024.

A receita com as exportações também recuou, afetando diretamente a renda do produtor rural gaúcho. Para Renan Hein dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), o cenário reflete não apenas as perdas no campo, mas também a concentração das vendas em poucos destinos.

"A China continua sendo o nosso maior comprador, respondendo por mais de 90% das exportações gaúchas de soja. Quando a produção cai, como neste ano, o efeito sobre a receita é imediato. O produtor sente isso na hora", afirma.

Ao longo de todo o ano de 2024, o Rio Grande do Sul exportou 10,59 milhões de toneladas de soja em grão, com receita de US$ 4,58 bilhões. A China respondeu por cerca de 93% desse total, movimentando US$ 1,62 bilhão entre janeiro e julho daquele ano e US$ 1 bilhão no mesmo intervalo de 2025. O peso do mercado chinês na pauta gaúcha é tão grande que variações no apetite do gigante asiático impactam diretamente a formação de preços locais.

Mesmo com menos grão disponível, os preços no porto seguem firmes, negociados, segundo consultorias, entre R$ 142 e R$ 146 por saca para embarques entre agosto e outubro. A sustentação vem de uma demanda internacional robusta e de line ups (programação de embarques) mais cheios que em 2024.

Para agosto, a programação nacional indica cerca de 9 milhões de toneladas de soja, das quais aproximadamente 1,7 milhão devem passar pelo Porto de Rio Grande – pouco mais de 1 milhão já efetivamente embarcados na primeira quinzena do mês.

No front da comercialização, a leitura de Rafael Silveira, analista de soja da Safras & Mercado, é que o farmer selling no Estado está ao redor de 60%, com julho registrando avanço expressivo. "Apesar da boa evolução das vendas, a disponibilidade de soja no RS é menor, consequência direta da quebra de safra, devido às adversidades climáticas”, observa.

A produção gaúcha na safra 2024/2025 ficou próxima de 13,25 milhões de toneladas de soja, conforme os últimos dados atualizados da Ascar/Emater-RS. A soma representa uma redução de 27,4% sobre a safra anterior no Rio Grande do Sul (foram mais de 18 milhões de toneladas no ciclo 2023/2024).

O pano de fundo nacional segue favorável ao escoamento do grão. A consultoria Safras & Mercado projeta que o Brasil exportará 104 milhões de toneladas de soja até o fim de 2025, superando o recorde de 98,81 milhões de 2024 (MDIC/Secex). O desempenho é puxado, principalmente, pela demanda chinesa.

China já importou 58 milhões de toneladas de soja do Brasil em 2025

De janeiro a julho de 2025, o país asiático já importou cerca de 58 milhões de toneladas de soja brasileira, segundo dados preliminares da Secex. No Rio Grande do Sul, a relação com o mercado chinês se mantém estreita, mas a menor produção limitou o potencial de embarques do Estado neste ano.

Para Renan Santos, da Farsul, o momento é de atenção redobrada. "Precisamos trabalhar para ampliar mercados e reduzir a dependência de um só comprador, sem deixar de aproveitar as oportunidades que a China oferece. Ao mesmo tempo, é fundamental buscar políticas de apoio para mitigar os efeitos das perdas climáticas, que afetam não só o produtor, mas toda a cadeia econômica do Estado."

No campo financeiro, a menor receita pressiona o caixa, encarece o crédito e exige maior planejamento de vendas para aproveitar janelas de preço – sobretudo diante de um câmbio mais baixo, que em geral limita repasses, mas que tem sido compensado pelos prêmios FOB e pelo apetite externo.