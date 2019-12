Beira-Rio é palco do Natal Gigante para crianças e adolescentes de casas de acolhimento

No inverno, o Inter provocou uma mega mobilização dos porto-alegrenses para acolher, no Ginásio Gigantinho, pessoas que sofriam com o frio no auge do inverno em Porto Alegre em julho. Agora é o Natal Gigante que vai entrar em campo nesta quarta-feira (4), com reforço de Papai Noel que vai entrar no estádio Beira-Rio em caminhão dos Bombeiros. A iniciativa está na sexta edição no Beira-Rio.

Está prevista uma tarde de brincadeiras, shows e chegada do Papai Noel no estádio com crianças e adolescentes que residem em casas de acolhimento. A ação é realizada todos os anos pelo Ministério Público do RS (MP-RS) e ganhou a parceria do Estádio Beira-Rio (administrado pela Brio) e do clube, que em junho criou a sua Diretoria de Inclusão Social.

Segundo a Brio, são esperadas mil crianças e adolescentes de 80 casas que integram os projetos de Inter e Interabilita. O evento é organizado pela promotora de Justiça da Infância e da Juventude da Capital gaúcha, Cinara Vianna Dutra Braga. "O Natal Gigante é uma grande festa esperada o ano inteiro por todos os acolhidos, que vibram com o evento", resumiu Cinara.

Para montar a ação, um pool de mais de 30 instituições públicas e privadas se alia ao Inter, MP-RS e Brio.