Linha Turismo começa a operar em Porto Alegre pela iniciativa privada

A tradicional Linha Turismo voltou a operar em Porto Alegre nesta quinta-feira (28). Diferente do antigo modelo, o novo ônibus tem apenas um andar, sem a possibilidade de viagens na parte de cima, que era ao ar livre. Os passeios terão a opção hop on/hop off, ou seja, o passageiro pode descer do ônibus e subir novamente quando o veículo retornar ao ponto. Ao todo, são 40 pontos de visitação que abrangem o Centro Histórico e Orla do Guaíba. A operação foi aberta à iniciativa privada para que as empresas possam ter liberdade em criar rotas, além de ter preços competitivos, com a licença da prefeitura. Os preços são de R$ 80 (R$ 40 a meia entrada) para o modelo hop on/hop off e R$ 60 (R$ 30 a meia entrada) para o passeio sem a opção de retornar ao ônibus. As reservas podem ser feitas pelo site www.linhaturismo.com.br, e, para retirar os ingressos, basta se apresentar na bilheteria do local de embarque (Armazém B3 - Cais do Porto - Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico), pelo nome e retirar a sua pulseira.