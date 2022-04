Muçulmanos se preparam para feriado de Eid al-Fitr

Mulheres palestinas fazem biscoitos tradicionais recheados com tâmaras e nozes (foto) em preparação para o feriado de Eid al-Fitr, na cidade de Hebron, na Cisjordânia, nesta quinta-feira (28). O Eid al-Fitr marca o fim do Ramadã, nono mês no calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos se abstêm de comer, beber, fumar e atividades sexuais do amanhecer ao anoitecer; o mês começou no dia 1º de abril e segue até o dia 1º de maio. Já o Eid al-Fitr acontece de segunda-feira, dia 2 de maio, a partir do início da noite, até terça-feira, dia 3, também até o início da noite - as datas podem variar de um país ou região para outra. Os muçulmanos celebram o dia com tradições religiosas e culturais. Durante a manhã, se reúnem nas mesquitas para realizar as orações do Eid. Depois, as famílias se reúnem para o café da manhã após um mês de jejum. Algumas famílias também trocam presentes e crianças recebem roupas novas para a celebração.