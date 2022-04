Kiev derruba estátua que simbolizava união dos povos de Rússia e Ucrânia

Um monumento que simbolizava a amizade entre os povos da Rússia e da Ucrânia foi derrubado nesta terça-feira (26) em Kiev, capital ucraniana. A estátua mostrava um trabalhador ucraniano e outro russo, segurando juntos uma ordem soviética de amizade, e estava localizada sob o “Arco da Amizade do Povo”. O arco deixará de ter esse nome, e receberá as cores da bandeira ucraniana. O novo nome, porém, ainda não é conhecido. Segundo o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, esta ação é uma resposta à invasão russa ao país vizinho. “O monumento simbolizava a amizade entre as nações ucraniana e russa. Agora vemos o que essa ‘amizade’ é: a destruição de cidades ucranianas, a ruína da vida dos ucranianos, o assassinato de dezenas de milhares de pessoas pacíficas. Estou convencido que esse monumento tem um significado inteiramente diferente agora”, disse o prefeito.