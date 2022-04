Salva de tiros na Tower Bridge homenageia os 96 anos da Rainha Elizabeth

Nesta quinta-feira (21), o Reino Unido comemora os 96 anos da Rainha Elizabeth II. Como forma de homenagear a mais longeva monarca britânica, Membros da Honorável Companhia de Artilharia inglesa montaram guarda durante a salva de tiros de canhões, perto da Tower Bridge, no centro de Londres (foto), capital da Inglaterra. Elizabeth comemorou a data de maneira reservada, após enfrentar problemas recentes de saúde. Ela viajou para uma propriedade em Sandringham (Norfolk), no oeste da Inglaterra, onde passou o aniversário. A rainha ainda receberá outras homenagens como um show de equinos especial, que espera reunir mais de mil pessoas, em Windsor. A encenação mostrará momentos importantes das vidas de Elizabeth I e Elizabeth II. Além disso, a fábrica de brinquedos Mattel anunciou que lançará uma boneca Barbie com as feições da rainha.