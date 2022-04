UniRitter inaugura novo complexo médico veterinário com bloco cirúrgico para grandes animais

A partir da próxima segunda-feira (18), a UniRitter passará a contar com uma nova estrutura veterinária. O projeto (foto) do novo Complexo Médico Veterinário UniRitter será inaugurado às 10h de segunda, no campus Fapa, em Porto Alegre. O complexo será o primeiro da instituição a contar com bloco cirúrgico para grandes animais, cujos procedimentos e agendamentos iniciarão em junho. Para pequenos e grandes animais, as consultas com hora marcada ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h. Com a mudança, o atual Hospital Veterinário da instituição (HOVET), que está com os atendimentos suspensos, passará a fazer parte do complexo, retomando as atividades a partir de 19 de abril.