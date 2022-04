Parcão começa a receber obras de revitalização e recuperação do lago

O Parque Moinhos de Vento, também conhecido como Parcão, localizado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, começou a ser revitalizado. As obras para ampliação da pista para prática de atividade física (foto) já começaram, e o projeto prevê ainda a recuperação do lago do parque. Na obra do lago, há a previsão de retirada dos patos e marrecos e realocação dos cágados e peixes. Além disso, a empresa contratada irá desenvolver trabalhos de desassoreamento, projetos civil e de sistemas de drenagem, de paisagismo, além de gerenciamento ambiental, educação ambiental e manejo de fauna e flora. Também está em estudo a instalação de quadras de beach tennis. A intervenção é resultado de Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida (TASCC) firmado com a Melnick Even Coqueiro Empreendimento Imobiliário Ltda para a aquisição de índices construtivos necessários para a implantação de empreendimento na avenida Nilo Peçanha. A previsão para o encerramento dos serviços é de 70 dias.