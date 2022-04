Prefeitura de Porto Alegre inicia revitalização do Viaduto Imperatriz Leopoldina

Popularmente conhecido como Brooklyn, o Viaduto Imperatriz Leopoldina, localizado no bairro Farroupilha, em Porto Alegre, começou a ser revitalizado nesta segunda-feira (11) pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Capital. O espaço, utilizado para a prática de skate e promoção de eventos culturais, já está passando por uma limpeza com uso de lava-jato. Após a limpeza, as equipes da empresa terceirizada DW Engenharia farão pequenos reparos na estrutura, como o guarda-corpo da parte superior e a calçada da parte inferior. A segunda etapa da reforma será a pintura do viaduto. Os pilares, porém, passarão apenas por uma limpeza profunda para remoção de pichação. Floreiras e bancos também serão revitalizados. As rampas e obstáculos de skate poderão ser usados durante a reforma. Entretanto, quando as equipes estiverem realizando a limpeza perto destas estruturas, o uso não é recomendado, devido ao forte produto químico utilizado.