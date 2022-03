Em cartaz na Capital, bailarina Deborah Colker visita obra de centro para doenças raras

Em cartaz durante o fim de semana com o espetáculo teatral Cura, a bailarina e coreógrafa Deborah Colkervisitou neste sábado (19) as obras da Casa dos Raros, uma iniciativa inédita na América Latina para ampliar o acesso ao diagnóstico rápido e preciso de doenças raras, a fim de garantir tratamento, fomentar pesquisas e treinar profissionais nessa área.“Aqui é um lugar da ciência, do acolhimento, um lugar do respeito, das possibilidades. A gente quer viver com esperança. A cura tem de existir. E essa afirmação, a gente deve perceber ela na realidade. E quando eu entro aqui, eu percebo essa possibilidade real. Aqui é a casa que a gente precisa”, afirma Deborah. O neto da artista, Théo, tem epidermólise bolhosa,uma enfermidade que provoca bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas, e essa experiência a inspirou para conceber o espetáculo Cura. O espaço fica em Porto Alegre e será inaugurado em 2022, como uma unidade-piloto para o projeto que pretende chegar a todo o país no futuro. A Casa dos Raros foi idealizada por Roberto Giugliani, médico geneticista do HCPA e professor de Genética da UFRGS.